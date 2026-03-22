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कवर्धा के लावा जंगल में लगी आग, वन विभाग को हुआ बड़ा नुकसान, जीव जंतुओं की जान पर बना खतरा

कवर्धा के लावा के जंगल में लगी आग, वन विभाग को हुआ बड़ा नुकसान, जीव जंतुओं की जान पर बना खतरा

FIRE BREAKS OUT IN FOREST
जंगल में लगी आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 22, 2026 at 2:42 PM IST

2 Min Read
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कवर्धा: रेंगाखार सर्किल अंतर्गत लावा-बेरला बीट के जंगल में भीषण आग की घटना सामने आई है. आग लगने की वजह से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. आग इतनी भयावह है कि देखते ही देखते जंगल का एक बड़ा हिस्सा उसकी चपेट में आ गया. दर्जनों पेड़ जलकर खाक हो गए. आग की वजह से वन संपदा को काफी नुकसान हुआ है. स्थानीय लोगों ने बताया कि आग काफी दूर से दिखाई पड़ रहा है. धुएं के गुबार की वजह से आसमान भी काला नजर आ रहा है.

लावा-बेरला बीट में लगी आग

आग कैसे लगी अभी इसका पता नहीं चल पाया है. वन विभाग की टीमें आग लगने की वजहों को पता करने में जुट गई हैं. स्थानीय ग्रामीणों की शिकायत है कि आग लगने की खबर तत्काल वन विभाग को फोन के माध्यम से दे दी गई. बावजूद इसके वन विभाग के कर्मचारी काफी देर तक मौके पर नहीं पहुंचे. ग्रामीणों का कहना है कि आग बुझाने की जो व्यवस्था वन विभाग के पास होनी चाहिए थी वो नहीं है. इसकी वजह से इस तरह के हादसों पर काबू पाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

जंगल में लगी आग (ETV Bharat)

आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी

जंगल में लगी आग को बुझाने की कोशिशें जारी हैं. वन विभाग की टीम लगातार आग को फैलने से रोकने के लिए पर्याप्त इतंजाम कर रही है. गर्मी और कड़ी धूम की वजह से आग पर काबू पाने में दिक्कत हो रही है. हवाओं की वजह से भी आग तेजी से फैल रही है. आग पर काबू पाने के बाद ये साफ हो पाएगा कि आग से कितना नुकसान वन विभाग को हुआ. आग लगी है या लगाई गई है इसका पता लगाया जा रहा है.

FIRE BREAKS OUT IN FOREST
जंगल में लगी आग (ETV Bharat)

डीएफओ का बयान

वन मंडल अधिकारी निखिल अग्रवाल ने बताया कि रेंगाखार रेंज के लावा- बेरला वन परिक्षेत्र में अज्ञात कारण से आगजनी हुई है, घटना कि सूचना मिलते हैं वनकर्मियों कि टीम मौके पर पहुंच कर आग को काबू करने का प्रयास किया जा रहा है.

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