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वाराणसी में जलशक्ति मिशन के पाइपों में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू

वाराणसी में जलशक्ति मिशन के पाइपों में लगी भीषण आग. ( ईटीवी भारत )

वाराणसी: वाराणसी के बड़ागांव के अनेई गांव में जल शक्ति मिशन की पीवीसी की पाइप में आग लगने का मामला सामने आया है. यह आग ट्रांसफार्मर की शॉर्ट सर्किट की चिंगारी से लगने की बात सामने आ रही है. आग इतनी भयंकर थी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, कि वाराणसी के तीन फायर स्टेशन के साथ जौनपुर के फायर स्टेशन से गाड़ी आग को काबू पाने के लिए बुलाया गया. आग से वहां रखी पाइपें जलकर राख हो गईं. एल टी परियोजना प्रबंधक शमशेर आलम ने बताया कि जल शक्ति परियोजना के तहत कार्य चल रहा है. इसको लेकर पीवीसी की पाइप रखी हुई थी. पाइप के पास एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ था.