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वाराणसी में जलशक्ति मिशन के पाइपों में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू

वाराणसी के तीन फायरस्टेशन के साथ जौनपुर के फायर स्टेशन से गाड़ी आग को काबू पाने के लिए बुलाया गया. पाइपें जलकर राख हो गईं.

Fire Breaks Out in Varanasi
वाराणसी में जलशक्ति मिशन के पाइपों में लगी भीषण आग. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 5:28 PM IST

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वाराणसी: वाराणसी के बड़ागांव के अनेई गांव में जल शक्ति मिशन की पीवीसी की पाइप में आग लगने का मामला सामने आया है. यह आग ट्रांसफार्मर की शॉर्ट सर्किट की चिंगारी से लगने की बात सामने आ रही है.

आग इतनी भयंकर थी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, कि वाराणसी के तीन फायर स्टेशन के साथ जौनपुर के फायर स्टेशन से गाड़ी आग को काबू पाने के लिए बुलाया गया. आग से वहां रखी पाइपें जलकर राख हो गईं.

एल टी परियोजना प्रबंधक शमशेर आलम ने बताया कि जल शक्ति परियोजना के तहत कार्य चल रहा है. इसको लेकर पीवीसी की पाइप रखी हुई थी. पाइप के पास एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ था.

Fire Breaks Out in Varanasi
वाराणसी में जलशक्ति मिशन के पाइपों में लगी भीषण आग. (ईटीवी भारत)

शमशेर आलम ने आगे बताया कि सुरक्षा गार्ड ने बताया कि ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से चिंगारी निकली जो पीवीसी पाइप में जा गिरी. जिससे आग लग गई. आग लगने पर कंट्रोल करने का प्रयास किया गया. फायर ब्रिगेड एवं पुलिस को सूचना दी गई. फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने में देर हो गई. जिससे आग भंयकर लग गई. शमशेर ने आगे बताया कि काफी नुकसान हुआ है.

फायर बिग्रेड अधिकारी आनंद सिंह ने बताया कि आग लगने की सूचना पर पिंडरा के पास के फायर स्टेशन से गाड़ी पहुंची. उसके बाद भेलूपुर एवं चेतगंज से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगाई गई. इसके बाद पास के जिले जौनपुर से गाड़ी पहुंची. आग बुझाने जौनपुर सहित 4 स्टेशन से 5 दमकल की गाड़ियां पहुंची थी.

आग इतना भयंकर थी कि आग पर काबू पाने में तीन घंटे से ज्यादा का समय लग गया. आनंद सिंह ने कहा कि इतनी ज्यादा मात्रा में पीवीसी की पाइप खुले में रखी गई थी. इसकी जांच की जाएगी एवं आग लगने का कारण पता किया जाएगा.

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