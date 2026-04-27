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नोएडा के सेक्टर 40 स्थित घर में लगी आग, कोई जनहानि नहीं

फायर ऑफिसर ने बताया कि आग घर की एसी में लगी थी, जो देखते ही देखते पूरे घर में फैल गई. पढ़ें पूरी खबर..

घर में लगी भीषण आग
घर में लगी भीषण आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 27, 2026 at 7:32 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के सेक्टर 40 में उस समय अफरा तफरी मच गई डी ब्लॉक में, एक मकान से अचानक धुआं निकलने लगा. इसके बाद घर में आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई. सूचना पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियां पहुंची और आग बुझाना शुरू किया. दरअसल आग घर की एसी में लगी थी. इस दौरान घर में तीन सदस्य थे जो कि समय से बाहर निकल गए, जिसके चलते कोई जनहानि नहीं हुई.

चीफ फायर ऑफिसर प्रदीप चौबे ने बताया कि सोमवार को डी 24 सेक्टर 40 में मकान में आग लगने की सूचना मिली, जिसपर तुरंत कार्रवाई करते हुए फेज प्रथम से तीन फायर टेंडर व फेज थर्ड से एक फायर टेंडर रवाना किया गया. फायर सर्विस यूनिट ने आग को पूरी तरह से बुझा लिया है. राहत की बात यह है कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. रोहित मकिन (पुत्र जगदीश मकिन) की पत्नी निधि मकान में अपनी दो बेटियों के साथ यहां रहती हैं, जिनके घर में एसी में आग लगने के कारण यह घटना हुई. सभी लोग सुरक्षित हैं.

उन्होंने आगे बताया, आग लगने के कुछ ही समय बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी, जिसके चलते समय रहते आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया. जिस घर में आग लगी उसके आसपास एहतियात के तौर पर घरों को खाली करा दिया गया था. गौरतलब है कि गर्मी आते ही आग लगने की घटनाओं में इजाफा देखा जा रहा है.

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नोएडा सेक्टर 40 स्थित घर में आग
FIRE BREAKS OUT IN HOUSE NOIDA
FIRE INCIDENTS IN DELHI NCR
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