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फतेहपुर में गैस रिसाव से घर में लगी आग, एक ही परिवार के आठ लोग झुलसे, कानपुर रेफर

रसोई गैस सिलेंडर के पाइप से गैस रिसाव होने के कारण पिलखनी गांव में भीणण आग, आठ लोग झुलसे.

आग में आठ लोग झुलसे
आग में आठ लोग झुलसे (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 18, 2026 at 12:13 PM IST

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फतेहपुर: कल्यानपुर थाना क्षेत्र के पिलखनी गांव में रविवार रात रसोई गैस सिलेंडर के पाइप से गैस रिसाव होने के कारण आग लग गई. हादसे में एक ही परिवार के नौ लोग झुलस गए. सभी घायलों को एंबुलेंस से मलवां मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद आठ लोगों को कानपुर हैलट अस्पताल रेफर कर दिया गया. वहीं, गंभीर घायलों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर कानपुर भेजा गया।

एसपी अभिमन्यु मांगलिक के अनुसार, पिलखनी गांव निवासी संतोष लोधी की पत्नी कलावती (40) रात करीब नौ बजे खाना बना रही थीं. इसी दौरान गैस पाइप से रिसाव होने लगा और अचानक आग भड़क उठी. कलावती को बचाने पहुंचे परिवार के साजन (17) सुलेखा (10) दामाद संजय, पुत्री सुनीता (25) सात माह का नाती, रीता (35) सोनी (10) तथा पड़ोसी करन (26) भी आग की चपेट में आकर झुलस गए.

एसपी अभिमन्यु मांगलिक (Video Credit : ETV Bharat)



ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर का सामान और गृहस्थी जलकर राख हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर बिग्रेड टीम ने राहत एवं बचाव कार्य चलाया, तथा काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

घटना की जानकारी मिलते ही डीएम निधि गुप्ता वत्स और एसपी अभिमन्यु मांगलिक मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. एएसपी ज्ञान प्रकाश राय एवं फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल की जांच की.

एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि प्रारंभिक जांच में गैस सिलेंडर के पाइप से रिसाव के कारण ब्लास्ट होने की बात सामने आई है. सिलेंडर फटा नहीं था, बल्कि गैस लीक होने से आग और विस्फोट जैसी स्थिति बनी है. उन्होंने बताया कि कानपुर में घायलों के बेहतर इलाज के लिए पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है.

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