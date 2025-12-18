ETV Bharat / state

नीमराणा के एक होटल में लगी आग, एक की मौत, चार गंभीर

बहरोड के एक होटल में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटना में एक की मौत हो गई.

बहरोर के होटल में लगी आग
बहरोर के होटल में लगी आग (ETV Bharat Behror)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 18, 2025 at 11:49 AM IST

बहरोड : जिले के नीमराणा में हीरो चौक पर बने गेस्ट हाउस में बुधवार देर रात अज्ञात कारणों से आग लग जाने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि चार लोगों के गंभीर होने की जानकारी सामने आ रही है. मामले की सूचना लगते ही नीमराणा पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया. चार लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आग लगने के बाद आसपास के लोगों में भी कोहराम मच गया.

उत्तर प्रदेश के युवक की मौत : नीमराणा डीएसपी चारुल गुप्ता ने बताया कि जापानी जोन के पास बने गेस्ट हाउस में बुधवार देर रात शार्ट शर्किट से आग लग गई. आग से पिंटू नाम के युवक की मौत हो गई, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था.

वहीं, चार लोगों का धुंए से दम घुट गया, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. आग किस कारण से लगी, इसके बारे में जांच की जा रही है. आग लगने की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जानकारी ली. पुलिस मामले की जांच कर रही है. नीमराणा डीएसपी चारुल गुप्ता ने बताया कि जांच के बाद ही आग के कारणों का पता चल पाएगा.

