सरिस्का की बफर रेंज के चौबुर्जा के पहाड़ों पर आग, एक संदिग्ध व्यक्ति डिटेन

बफर रेंज के रेंजर शंकर सिंह शेखावत ने बताया कि बुधवार रात करीब 8:30 बजे सूचना मिली कि बफर रेंज के पहाड़ों पर आग की लपटें दिखाई दे रही हैं. इस सूचना पर रेंज के वन कर्मियों को मौके पर भेजा गया. अन्य रेंज की टीमों को भी मौके पर स्थिति संभालने के लिए तुरंत भेजा गया. स्थिति को संभालने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड के अधिकारी अमित मीणा व जगदीप तक्षक पहुंचे. अग्निशमन अधिकारी अमित मीणा ने बताया कि आग की सूचना मिलने पर ही अग्निशमन विभाग की दो से तीन गाड़ियां सागर के पास पहुंची. पहाड़ी रास्ता होने के चलते अग्निशमन की गाड़ियों को नीचे ही खड़ा करना पड़ा.

अलवर : शहर के समीप सरिस्का टाइगर रिजर्व की बफर रेंज के चौबुर्जा के पहाड़ों पर वन क्षेत्र में बुधवार देर रात अचानक आग की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया. सूचना पर वन विभाग की टीम व अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची. पहाड़ी इलाका होने और खराब रास्ता होने के चलते दोनों ही टीमों को मौके तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी. वन विभाग व अग्निशमन की टीम ने करीब साढ़े तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. जानकारी के अनुसार आग करीब 100 हेक्टेयर वन क्षेत्र में आग फैल गई थी, जिसकी लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थी. वन विभाग की टीम ने मौके से एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया, जिसने माना है कि उसने ही इस घटना को अंजाम दिया.

वहीं, वन विभाग की टीम व अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने संयुक्त प्रयास करते हुए करीब 3:30 घंटे में आग पर काबू पा लिया. उन्होंने बताया कि पथरीला रास्ता होने के चलते टीमों को अधिक मशक्कत करनी पड़ी. पहाड़ी क्षेत्र में आग बुझाने में भी टीमों को मशक्कत करनी पड़ी, हालांकि, किसी तरह की कोई हताहत नहीं हुई, समय रहते हुए आग पर काबू पा लिया गया. फायर ऑफिसर अमित मीणा ने बताया कि मौके से एक संदिग्ध व्यक्ति को वन विभाग की टीम ने हिरासत में लिया, जिसके पास मोबाइल व अन्य चीज मिली हैं. वन विभाग की टीम इस प्रकरण में आगे कार्रवाई करेगी.

गिरफ्त में लिए गए व्यक्ति ने बताया कि वह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का निवासी है, जो अपने परिवार से परेशान होकर अलवर जिले में आ पहुंचा और जंगल में पहुंच गया. उसने अपना नाम मनोहर बताया. हालांकि, विभाग के अधिकारियों को कहना है कि वह बार-बार अपना नाम और जिले का नाम भी बदलता रहा. व्यक्ति ने बताया कि वह जंगल में जा पहुंचा और शेर व भालू के डर से अपना बचाव करने के लिए आग लगाई. वन विभाग की टीम के लोगों का कहना है कि संभवतः मौके पर इसके कुछ अन्य साथी भी मौजूद थे, जो टीम के पहुंचने तक फरार हो गए. बफर रेंज के रेंजर शंकर सिंह शेखावत ने बताया कि बफर रेंज में 10 बाघ के साथ ही सैकड़ों पैंथर भी विचरण करते हैं. उन्होंने बताया कि करीब 100 हेक्टेयर क्षेत्र में आग फैली गई थी, जिसपर काबू पाया गया.

