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विकासनगर में हार्डवेयर की दो दुकानों में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल पाया काबू

हार्डवेयर शॉप में अचानक लगी भीषण आग ( Photo-ETV Bharat )