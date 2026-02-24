ETV Bharat / state

दिल्ली के रणहोला के MCD स्कूल के गार्ड रूम में लगी आग, वॉचमैन की दर्दनाक मौत

दिल्ली फायर सर्विसेज को सुबह लगभग 8 बजे आग लगने की कॉल मिली थी. आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है.

MCD स्कूल के गार्ड रूम में लगी आग
MCD स्कूल के गार्ड रूम में लगी आग (ETV Bharat)
Published : February 24, 2026 at 3:59 PM IST

नई दिल्ली: पश्चिमी दिल्ली के रणहोला इलाके में मंगलवार सुबह एमसीडी प्राइमरी स्कूल के गार्ड रूम में आग लगने से 58 वर्षीय वॉचमैन की दर्दनाक मौत हो गई. मृतक की पहचान हरियाणा के रोहतक निवासी नरेश कुमार के रूप में हुई है, जो दिल्ली नगर निगम के स्कूल में वॉचमैन के पद पर तैनात थे. पुलिस के अनुसार, सुबह करीब 7:45 बजे स्कूल स्टाफ ने गार्ड रूम में आग और धुआं देखा, जिसके बाद तुरंत अधिकारियों को सूचना दी गई. वहीं दिल्ली फायर सर्विसेज को सुबह लगभग 8 बजे आग लगने की कॉल मिली. सूचना मिलते ही दमकल की एक टीम मौके पर पहुंची. फायर अधिकारियों के मुताबिक, जब तक टीम पहुंची, आग काफी हद तक बुझ चुकी थी. जांच के दौरान गार्ड रूम के अंदर से एक जली हुई लाश बरामद हुई.

आउटर जिला पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने बताया कि नरेश कुमार का रिटायरमेंट वर्ष 2027 में होना था. उनकी ड्यूटी दोपहर 1 बजे से शुरू होती थी और वह गार्ड रूम में ही रहते थे. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आग केवल गार्ड रूम तक सीमित थी. फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. क्राइम टीम ने मौके का मुआयना कर साक्ष्य जुटाए हैं और स्कूल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया. आगजनी से अन्य किसी बड़े नुकसान की फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है और आगे की जांच जारी है.

दिल्ली नगर निगम शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि यह बेहद दुखद घटना है. उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उन्होंने मृतक के परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया.

