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गैस सिलेंडर में भड़की आग, चपेट में आने से झुलसा ढाबा संचालक

देहरा: कांगड़ा जिले में नेशनल हाईवे-503 पर स्थित ग्राम पंचायत लोअर सुनहेत के दियाड़ा में शनिवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक ढाबे में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर से अचानक रिसाव होने लगा और देखते ही देखते उसमें आग भड़क उठी. आग की चपेट में आने से ढाबा संचालक करनैल झुलस गए. हालांकि स्थानीय लोगों की सूझबूझ और फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई से ढाबे में बड़ा हादसा होते-होते टल गया.

फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत से बुझाई आग

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ढाबे में काम करने के दौरान गैस सिलेंडर से रिसाव हुआ, जिसके बाद उसमें अचानक आग लग गई. आग लगते ही ढाबे में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया और आसपास के लोग तुरंत बचाव कार्य में जुट गए. लोगों ने आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को दी. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. अगर समय रहते आग पर नियंत्रण नहीं पाया जाता तो सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो सकता था.