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गैस सिलेंडर में भड़की आग, चपेट में आने से झुलसा ढाबा संचालक

समय रहते लोगों की सूझबूझ और फायर ब्रिगेड की मदद से टला बड़ा हादसा.

Dehra gas cylinder fire incident
गैस सिलेंडर में आग लगने से झुलसा ढाबा संचालक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 12:52 PM IST

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देहरा: कांगड़ा जिले में नेशनल हाईवे-503 पर स्थित ग्राम पंचायत लोअर सुनहेत के दियाड़ा में शनिवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक ढाबे में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर से अचानक रिसाव होने लगा और देखते ही देखते उसमें आग भड़क उठी. आग की चपेट में आने से ढाबा संचालक करनैल झुलस गए. हालांकि स्थानीय लोगों की सूझबूझ और फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई से ढाबे में बड़ा हादसा होते-होते टल गया.

फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत से बुझाई आग

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ढाबे में काम करने के दौरान गैस सिलेंडर से रिसाव हुआ, जिसके बाद उसमें अचानक आग लग गई. आग लगते ही ढाबे में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया और आसपास के लोग तुरंत बचाव कार्य में जुट गए. लोगों ने आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को दी. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. अगर समय रहते आग पर नियंत्रण नहीं पाया जाता तो सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो सकता था.

"सुबह पुलिस को सूचना मिली की सिलेंडर में लगी आग की चपेट में आने से एक व्यक्ति झुलस गया है. सूचना मिलते ही सबसे पहले उसका नजदीकी अस्पताल में प्राथमिक उपचार करवाया गया. बाद में पूरे घटनाक्रम को लेकर उसके बयान दर्ज किए गए. मामला कैसे घटा इसकी जांच पुलिस कर रही है." - संदीप धवल, एसपी देहरा

गैस एजेंसी मैनेजर ने किया मौके का निरीक्षण

वहीं, सिलेंडर में आग लगने से झुलसे ढाबा संचालक करनैल को तत्काल इलाज के लिए सिविल अस्पताल देहरा पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. डॉक्टरों के अनुसार उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही गैस एजेंसी के मैनेजर अश्विनी पुरी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर आग लगने के कारणों की जानकारी ली. साथ ही गैस सुरक्षा मानकों को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश दिए. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर आग सिलेंडर तक पूरी तरह पहुंच जाती तो आसपास मौजूद लोगों और दुकानों को भी भारी नुकसान हो सकता था.

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