दिल्ली के जे.जे कैंप में दर्दनाक हादसा, आग में झुलसकर एक साल के मासूम की मौत, तीन साल की बच्ची हुई घायल

दिल्ली के कृष्णा मार्केट JJ कैंप में गैस पर कपड़े गिरने से आग लगने का मामला सामने आया है, जिससे पूरा घर चपेट में आगया.

दिल्ली के JJ कैंप में दर्दनाक हादसा
दिल्ली के JJ कैंप में दर्दनाक हादसा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 14, 2025 at 2:32 PM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली के झिलमिल कृष्णा मार्केट स्थित JJ कैंप से शनिवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया. रोज़मर्रा की तरह एक सामान्य दिन की शुरुआत हुई थी, लेकिन कुछ ही पलों में एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए उजड़ गईं.

JJ कैंप में रहने वाला यह परिवार बेहद सीमित संसाधनों में अपना जीवन यापन कर रहा था. परिवार के मुखिया रोज़ की तरह काम पर चले गए थे. घर में उनकी पत्नी निशा अपने दो छोटे बच्चों एक साल के बेटे और तीन साल की बेटी के साथ खाना बना रही थीं. JJ कैंप में घरों में शौचालय की सुविधा न होने के कारण निशा खाना गैस पर छोड़कर बाहर शौचालय के लिए चली गईं.

दिल्ली के JJ कैंप में दर्दनाक हादसा
दिल्ली के JJ कैंप में दर्दनाक हादसा (ETV Bharat)

गैस पर कपडा गिरने लगी आग: इसी दौरान गैस पर रखी सब्ज़ी के पास रखे कपड़े अचानक गिर गए, जिससे आग लग गई. आग इतनी तेज़ी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया. धुएं और आग को देख पड़ोसी तुरंत मदद के लिए दौड़े और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक दोनों मासूम बच्चे आग की चपेट में आ चुके थे.

आग में झुलसकर एक साल के मासूम की मौत: गंभीर हालत में दोनों बच्चों को तुरंत गुरु तेग बहादुर (GTB) अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें ICU में भर्ती किया. इलाज के दौरान एक साल के मासूम आरनव ने दम तोड़ दिया, जबकि उसकी तीन साल की बहन परी अब भी ज़िंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है. डॉक्टरों के अनुसार बच्ची की हालत नाज़ुक बनी हुई है.

फॉरेंसिक और क्राइम टीम द्वरा जांच जारी: रविवार को बच्चे की मौत की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस हरकत में आई. पुलिस के साथ फॉरेंसिक और क्राइम टीम को मौके पर भेजा गया और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी गई है. शुरुआती जाँच में इसे हादसा माना जा रहा है. मृतक बच्चे की माँ निशा का रो-रोकर बुरा हाल है. उन्होंने बताया कि मैं बस थोड़ी देर के लिए शौचालय गई थी, खाना गैस पर था, मुझे नहीं पता कि कब आग लगी. मेरा बाबू अब इस दुनिया में नहीं रहा.”

बुआ सझुला ने बताया कि उन्हें फोन पर बात करते समय पड़ोसियों की चीख पुकार सुनाई दी, जब हम पहुँचे तो देखा आग हमारे ही परिवार के घर में लगी थी. किसी तरह बच्ची को बाहर निकाला और अस्पताल लेकर भागे, लेकिन एक मासूम को नहीं बचा सके. यह हादसा JJ कैंप जैसे इलाकों में रहने वाले परिवारों की असुरक्षित ज़िंदगी और बुनियादी सुविधाओं की कमी को एक बार फिर उजागर करता है.

''दिनांक 13/12/25 को जीटीबी अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई कि घायल बालक की जलने से चोटों के कारण मृत्यु हो गई है. उक्त सूचना थाना विवेक विहार में डीडी नं. 138 के तहत दर्ज की गई. घायल एवं मृत बच्चों की माता ने बयान दिया कि वह कमरे में खाना बना रही थी तथा कुछ समय के लिए प्राकृतिक क्रिया हेतु कमरे से बाहर चली गई थी. दोनों बच्चे बिस्तर पर थे. बिस्तर और गैस स्टोव के बीच की दूरी लगभग 1.5 फीट थी. लगभग 15 मिनट बाद जब वह वापस आई तो उसने पाया कि बिस्तर में आग लग चुकी थी, तथा दोनों बच्चों को जलने से चोटें आई थीं. पड़ोसियों की सहायता से वह घायल बच्चों को अस्पताल लेकर गई'' -प्रशांत गौतम, डीसीपी, शाहदरा, दिल्ली-

