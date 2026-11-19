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दिल्ली: लाजपत नगर की चार मंजिला इमारत में लगी आग, 23 वर्षीय कर्मचारी की मौत, एक झुलसा

लाजपत नगर-2 स्थि इमारत के बेसमेंट में आग ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: साउथ ईस्ट दिल्ली के लाजपत नगर-2 स्थित चार मंजिला इमारत के बेसमेंट में बुधवार दोपहर भीषण आग लग गई. इस हादसे में 23 वर्षीय युवक की जलकर मौत हो गई, जबकि एक अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गया. घायल को सफदरजंग अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया है. मृतक की पहचान गौरव के रूप में हुई है.