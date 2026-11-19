दिल्ली: लाजपत नगर की चार मंजिला इमारत में लगी आग, 23 वर्षीय कर्मचारी की मौत, एक झुलसा
लाजपत नगर-2 स्थित चार मंजिला इमारत के बेसमेंट में भीषण आग लग गई. इस हादसे में 23 वर्षीय युवक की जलकर मौत हो गई.
Published : November 19, 2026 at 4:24 PM IST
नई दिल्ली: साउथ ईस्ट दिल्ली के लाजपत नगर-2 स्थित चार मंजिला इमारत के बेसमेंट में बुधवार दोपहर भीषण आग लग गई. इस हादसे में 23 वर्षीय युवक की जलकर मौत हो गई, जबकि एक अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गया. घायल को सफदरजंग अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया है. मृतक की पहचान गौरव के रूप में हुई है.
पुलिस के मुताबिक, 18 नवंबर को दोपहर करीब 1:17 बजे लाजपत नगर थाने को PCR कॉल मिली थी. कॉलर ने सूचना दी कि लाजपत नगर-2 की बिल्डिंग नंबर G-5 में आग लग गई है और कुछ लोग अंदर फंसे हुए हैं. इसी दौरान इलाके में गश्त कर रहे हेड कांस्टेबल गजानंद ने भी आग देखकर पुलिसकर्मियों को अलर्ट किया. स्थानीय पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर इमारत की घेराबंदी की और लोगों को बाहर निकालना शुरू किया. दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया.
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पुलिस ने बेसमेंट से गौरव नाम के कर्मचारी को बाहर निकालकर सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं, प्रेम सिंह शर्मा नाम का दूसरा कर्मचारी आग में झुलस गया. वह अस्पताल के ICU में भर्ती है. साउथ ईस्ट के एडिशनल डीसीपी उत्कर्ष ने बताया कि यह चार मंजिला इमारत है. इसके बेसमेंट में 'मिलना क्राफ्ट वर्क्स' नाम से कार्यालय संचालित होता है, जबकि ऊपरी मंजिलों पर इमारत के मालिक के रिश्तेदार और अन्य लोग रहते हैं.
वेल्डिंग के दौरान आग लगने की आशंका
शुरुआती जांच में सामने आया है कि घटना के समय बेसमेंट में फायर सेफ्टी उपकरण लगाने के लिए वेल्डिंग का काम चल रहा था. वहां कार्यालय के दो कर्मचारियों के साथ दो मजदूर भी मौजूद थे. आशंका है कि वेल्डिंग के दौरान आग लगी होगी. मजदूरों को उपलब्ध कराने वाले ठेकेदार को पूछताछ और घटना की पुष्टि के लिए बुलाया गया है. फिलहाल आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है. पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली है. आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है. इसमें बिल्डिंग मालिक, ठेकेदार और संबंधित मजदूरों की भूमिका भी जांच के दायरे में है.
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