गढ़वा के जंगल में लगी आग, कई बेशकीतमती पेड़-पौधे जलकर राख, डीएफओ ने बताई ये वजह
गढ़वा के जंगल में आग लग गई है. अगलगी में कई बेशकीतमती पेड़-पौधे जलकर राख हो गए.
Published : April 11, 2026 at 7:28 PM IST
गढ़वा:झारखंड के गढ़वा जिले में जैसे-जैसे गर्मी बढ़ रही है जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं. इन दिनों बंडा पहाड़ के जंगल में आग लगी हुई है. इस अगलगी की घटना में कई बेशकीमती पौधे और पेड़ जलकर राख हो गए हैं. हालांकि स्थानीय ग्रामीण और वन विभाग की टीम आग को बुझाने के कार्य में जुटी है.
रात्रि के अंधेरे में पहाड़ों पर लगी आग दूर से साफ तौर पर दिखती है. बंडा पहाड़ पर रात के समय ऐसा लगता है मानो पहाड़ पर बल्ब जल रहे हो. अब बंडा पहाड़ पर यह आग कैसे लगी इसकी जांच वन विभाग कर रहा है. साथ ही स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हो रही है.
आग बुझने के बजाए और बढ़ रही है. स्थानीय लोगों की माने तो बीते शाम से ही पहाड़ में आग लगी हुई है. लोग ऊपर चढ़कर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं. ग्रामीणों को डर है कि कहीं आग पहाड़ के नीचे मंदिर तक ना पहुंच जाए.
आग पर काबू पाने के किए जा रहे प्रयास-डीएफओ
वहीं इस संबंध में डीएफओ अंशुमान ने कहा कि इन दिनों गढ़वा में गर्मी पड़ रही है और गढ़वा झारखंड में सबसे कम बारिश वाला जिला भी माना जाता है. झारखंड के आग प्रभावित जिलों में गढ़वा भी आता है. वन विभाग निरंतर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है. इस मौसम में अक्सर यह देखा जाता है की महुआ चुनने के दौरान भी जंगल में लोग आग लगा देते हैं. जिससे बेशकीमती पौधे जलकर नष्ट हो जाते हैं और जंगली जानवरों को भी नुकसान पहुंचता है.
जहां से विभाग को सूचना मिलती है ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया जाता है. आग पर यदि कोई ग्रामीण काबू पाते है तो उन्हें केंद्र सरकार के द्वारा नियम संगत प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध कराई जाती है.
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