ETV Bharat / state

गढ़वा के जंगल में लगी आग, कई बेशकीतमती पेड़-पौधे जलकर राख, डीएफओ ने बताई ये वजह

गढ़वा:झारखंड के गढ़वा जिले में जैसे-जैसे गर्मी बढ़ रही है जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं. इन दिनों बंडा पहाड़ के जंगल में आग लगी हुई है. इस अगलगी की घटना में कई बेशकीमती पौधे और पेड़ जलकर राख हो गए हैं. हालांकि स्थानीय ग्रामीण और वन विभाग की टीम आग को बुझाने के कार्य में जुटी है.

रात्रि के अंधेरे में पहाड़ों पर लगी आग दूर से साफ तौर पर दिखती है. बंडा पहाड़ पर रात के समय ऐसा लगता है मानो पहाड़ पर बल्ब जल रहे हो. अब बंडा पहाड़ पर यह आग कैसे लगी इसकी जांच वन विभाग कर रहा है. साथ ही स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हो रही है.

डीएफओ अंशुमान का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

आग बुझने के बजाए और बढ़ रही है. स्थानीय लोगों की माने तो बीते शाम से ही पहाड़ में आग लगी हुई है. लोग ऊपर चढ़कर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं. ग्रामीणों को डर है कि कहीं आग पहाड़ के नीचे मंदिर तक ना पहुंच जाए.

आग पर काबू पाने के किए जा रहे प्रयास-डीएफओ