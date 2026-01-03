ETV Bharat / state

फुटवियर गोदाम में लगी आग, कई मजदूरों की बची जान!

बोकारो में फुटवियर गोदाम में आग लग गयी. जिसपर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया गया.

Fire breaks out in footwear warehouse in Bokaro
गोदाम में आग, बोकारो (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 3, 2026 at 11:55 PM IST

बोकारोः शहर में आवासीय कॉलोनी के बीच फुटवियर गोदाम में आग लगने से इलाके में अफरातफरी मच गयी. फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया.

जिला के सेक्टर 12 थाना अंतर्गत बारी कोऑपरेटिव के मनमोहन कॉलोनी में शनिवार देर शाम यह घटना उस समय घटी जब लोग अपने घरों में थे. वहीं आवासीय कॉलोनी के बीच एक फुटवियर गोदाम से चिंगारी निकलते हुए लोगों ने देखा और देखते ही देखते पूरा का पूरा गोदाम आग के आगोश में समा गया. गोदाम के अंदर रखा सारा सामान आग में धू-धूकर जलने लगा.

आग की लपटों को देखते हुए लोगों ने गोदाम के मालिक को सूचना दी और फायर ब्रिगेड को भी जानकारी दी गई. इसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां पहुंची और फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. गोदाम के मालिक ओंकार पांडे ने बताया कि गोदाम में पहले से ही विभिन्न कंपनियों की फुटवियर स्टॉक था और फुटवियर में इस्तेमाल होने वाले कच्चा माल था. पिछले दो दिन पूर्व भी 60 लाख के माल मंगाई गयी थी जो आग में जलकर पूरी तरह से बर्बाद हो गया. इस आग से उनको लगभग एक करोड़ का नुकसान हुआ है.

वहीं फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने बताया कि आग काफी भयावह थी अगर समय पर काबू नहीं पाया गया रहता तो अनहोनी हो सकती थी. उन्होंने बताया कि समय रहते गोदाम के ऊपरी भवन में 20 से 25 मजदूर रहते थे जो सकुशल बाहर निकल गए और सुरक्षित है.

आग से काफी नुकसान हुआ है और समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो यह घटना और भयावह होती क्योंकि इसके अगल-बगल भी आवासीय कॉलोनी है. इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी होगी. हालांकि इस मामले को लेकर अभी स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता है. वर्तमान में आज पर काबू पा लिया आ गया है लेकिन धुआं काफी होने के कारण कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है.

