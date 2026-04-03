गाजियाबाद में हाई-राइज सोसाइटी के फ्लैट में फैली आग, आसपास के फ्लैटों को कराया गया खाली
बताया जा रहा है आग लगने से फ्लैट में रखा सामान जलकर राख हो गया. आग लगने के कारण की जांच की जा रही है.
Published : April 3, 2026 at 5:51 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन इलाके में स्थित क्लासिक रेजिडेंसी सोसायटी में शुक्रवार को फ्लैट में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया. इसके बाद फ्लैट में से लोगों को बाहर निकाला गया और आसपास के फ्लैट्स को भी खाली कराया गया. मामला गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र का है, जहां फायर स्टेशन कोतवाली को सूचना मिली की क्लासिक रेजिडेंसी सोसायटी में फ्लैट में आग लग गई है. घटना की जानकारी मिलती ही तुरंत फायर स्टेशन कोतवाली से मय टीम के फायर टेंडर को घटनास्थल पर रवाना किया गया. आग इतनी भीषण थी कि फायर स्टेशन वैशाली से भी एक फायर टेंडर बुलाया गया.
दरअसल, डी टावर में स्थित तीसरी मंजिल पर स्थित फ्लैट में आग लग गई थी. मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के नेतृत्व में तकरीबन डेढ़ घंटे तक आग बुझाने की कवायद जारी रही. समय रहते अग्निशमन विभाग की टीम के पहुंचने से आग पर काबू पा लिया गया और आग आसपास के फ्लैट्स में फैलने से बच गई. स्थानीय निवासियों का कहना है कि अगर आग पर समय रहते काबू नहीं पाया जाता तो आसपास के फ्लैट्स में भी फैल सकती थी.
मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के मुताबिक, सोसाइटी में लगे फायर सिस्टम की मदद से मेंटेनेंस टीम द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया गया. सूचना मिलते ही तुरंत अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कवायद शुरू की गई. फिलहाल, आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया है घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है. हालांकि, घर में रखा सभी सामान जलकर खाक हो गया है. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. आग बुझाने की कार्यवाही के दौरान दो सोने के कड़े, एक अंगूठी और घर के कागजात को अग्निशमन विभाग की टीम द्वारा फ्लैट मालिक मुकुल निगम के सुपुर्द किया गया.
क्लासिक रेजिडेंसी सोसायटी के अध्यक्ष विकास चौधरी के मुताबिक, सोसाइटी प्रबंधन को सूचना प्राप्त हुई थी कि डी ब्लॉक की दूसरी मंजिल के एक फ्लैट में भीषण आग लग गई है, जिसके बाद तुरंत सोसाइटी कि मेंटेनेंस टीम तुरंत फ्लैट पर पहुंची. सोसाइटी की मेंटेनेंस टीम द्वारा तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचित किया गया. नियमों के अनुसार सोसाइटी में आग बुझाने के सभी इक्विपमेंट लगे हुए थे और पूर्ण रूप से सक्रिय थे, जिनकी मदद से आग बुझाने की कोशिश की गई. आधे घंटे में अग्निशमन विभाग की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई.
विकास चौधरी ने कहा कि राजनगर एक्सटेंशन में तकरीबन 45 हाई-राइज सोसाइटियां है, जहां कभी भी किसी प्रकार की कोई बड़ी घटना घट सकती है और नजदीकी फायर स्टेशन राज नगर एक्सटेंशन से काफी दूर है. हम सरकार से मांग करते हैं कि राज नगर नगर एक्सटेंशन में फायर स्टेशन का निर्माण किया जाए, ताकि समय से अग्निशमन सेवाएँ उपलब्ध हो सके.
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