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राष्ट्रपति भवन के नॉर्थ ब्लॉक की छत पर चिलर प्लांट के फाइबर टैंक में लगी आग, छह दमकल गाड़ियों ने पाया काबू

राष्ट्रपति भवन के नॉर्थ ब्लॉक की छत पर लगी आग ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सोमवार को राष्ट्रपति भवन के नॉर्थ ब्लॉक की छत पर स्थित चिलर प्लांट के फाइबर टैंक में आग लगने से कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई. आग लगने की सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस की छह दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया. दमकल कर्मियों ने करीब 15 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.