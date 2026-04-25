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दिल्ली: लक्ष्मी नगर से लेकर रोहिणी तक...देर रात आग की घटनाओं से मची अफरा-तफरी, लाखों का नुकसान

फैल्ट में लगी आग ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में शुक्रवार देर रात कई आग की घटनाएं सामने आई है. यहां पंजाबी बाग में लगी आग ने सैकड़ों गरीबों के आशियानों को जलाकर खाक कर दिया है तो वही पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में ट्रांसफार्मर में लगी आग ने भयानक रूप ले लिया है और इसके आसपास की बिल्डिंग तक आग पहुंच गई जिससे करीब एक दर्जन से ज्यादा फ्लैट इसकी चपेट में आ गए. तीसरी घटना रोहिणी सेक्टर-24 के पॉकेट-20 में एक चार मंजिला इमारत में अचानक भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. ट्रांसफार्मर में लगी आग स्थानीय लोगों के अनुसार, आग की शुरुआत ट्रांसफार्मर से हुई, जिसके बाद बिजली के तारों के जरिए आग तेजी से फैलती चली गई और पास की रिहायशी इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया. घटना शुक्रवार रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है, जब अधिकांश परिवार अपने घरों में सो रहे थे. अचानक धुआं और आग की लपटें देखकर लोग घबरा गए और जान बचाने के लिए छतों और सीढ़ियों के रास्ते बाहर निकलने लगे. स्थानीय निवासियों ने तुरंत फायर ब्रिगेड, पुलिस और बिजली विभाग को सूचना दी, लेकिन आरोप है कि दमकल की टीम को मौके पर पहुंचने में करीब एक घंटे की देरी हो गई. इस दौरान आग और अधिक भड़क गई और चार मकानों के अंदर तक पहुंच गई. सूचना मिलने के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.