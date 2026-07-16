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मुजफ्फरनगर हाईवे पर CNG बस में लगी भीषण आग, 40 यात्री सुरक्षित

बस में आग लगने से नेशनल हाईवे-58 पर अफरा-तफरी

मुजफ्फरनगर हाईवे पर CNG बस में लगी भीषण आग
मुजफ्फरनगर हाईवे पर CNG बस में लगी भीषण आग (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 8:33 PM IST

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मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर-मेरठ नेशनल हाईवे-58 पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब यात्रियों से भरी एक रोडवेज बस में अचानक आग लग गई. बस में करीब 40 से 45 यात्री सवार थे. कंडक्टर ने समय रहते बोनट से धुआं निकलता देख बस रुकवा दी और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

बस में लगी भीषण आग, 40 यात्री सुरक्षित (Video Credit: ETV Bharat)

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि आग में बस पूरी तरह जलकर राख हो गई, लेकिन किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है.


मुख्य अग्निशमन अधिकारी आर.के. यादव ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दो गाड़ियां तत्काल मौके पर पहुंचीं, जब तक बस चारों ओर से आग की लपटों में घिर चुकी थी. दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन आग की तीव्रता को देखते हुए एक अतिरिक्त फायर टेंडर बुलाना पड़ा.

तीन दमकल वाहनों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सका. बस के कंडक्टर के अनुसार, घटना के समय 22 यात्रियों के टिकट बन चुके थे, जबकि अन्य यात्रियों के टिकट बनाए जा रहे थे. बस में कुल लगभग 40 से 45 यात्री सवार थे. राहत की बात यह रही कि सभी यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई.

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