दिल्ली में ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन के पास इमारत में लगी आग, बिजली के तार भी चपेट में आए
आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया, जिसे बुझाने के लिए दमकल विभाग की 9 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं. पढ़ें पूरी खबर..
Published : November 15, 2026 at 8:08 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन के पास रविवार दोपहर एक इमारत में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. आग बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद हेलमेट की दुकान में लगी. इस दौरान इमारत में दो महिलाएं फंस गईं, जिन्हें दमकलकर्मियों ने सीढ़ी की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया. दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक, आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की 9 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं.
देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और बिल्डिंग में मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई. दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक शाम करीब 3 बजकर 45 मिनट पर आग पर काबू पा लिया गया. इसके बाद मौके पर कूलिंग का काम जारी रहा. वहीं आग की वजह से बिजली के तार भी इसकी चपेट में आ गए. इसके बाद बीएसईएस के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और बिजली के खंभों पर चढ़कर क्षतिग्रस्त तारों को हटाने का काम शुरू किया. कर्मचारियों की कोशिश रही कि जले हुए तारों से करंट फैलने या किसी दूसरे हादसे की आशंका न रहे. आग पर काबू पाने के बाद मौके पर एहतियाती कार्रवाई की गई. आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है.
Delhi: A fire broke out at around 3:10 PM at a helmet shop on the ground floor of a multi-storey building near Green Park Metro Station. Nine fire tenders were rushed to the spot and brought the blaze under control pic.twitter.com/RB91CPLfpq— IANS (@ians_india) November 15, 2026
दिल्ली फायर सर्विस के स्टेशन ऑफिसर मुकुल भारद्वाज के मुताबिक, 3 बजकर 45 मिनट पर आग पर काबू पा लिया गया था. वहीं असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर विनय की ओर से शाम 3 बजकर 50 मिनट पर ऑपरेशन समाप्त होने का संदेश जारी किया गया. आग ग्राउंड फ्लोर पर स्थित हेलमेट की दुकान में लगी थी. फिलहाल कूलिंग का काम किया जा रहा है.