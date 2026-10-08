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बोकारो स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस-1 में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू

स्टील प्लांट में लगी भीषण आग ( ETV BHARAT )

बोकारो: बोकारो स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस नंबर-1 स्थित स्लैग ग्रेनुलेशन सेक्शन में गुरुवार सुबह आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. स्लैग ले जाने वाले कन्वेयर बेल्ट K-21 और K-22 में अचानक आग लग गई. आग की चपेट में आने से दोनों कन्वेयर बेल्ट क्षतिग्रस्त हो गए.

बताया जा रहा है कि कन्वेयर बेल्ट क्षतिग्रस्त होने से प्लांट में होने वाले प्रोडक्शन पर इसका सीधा असर पड़ा है. जानकारी के मुताबिक, सुबह करीब 9:30 बजे गर्म स्लैग के कारण कन्वेयर बेल्ट में आग लगी. घटना की सूचना मिलते ही फायर विंग की टीम मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया.