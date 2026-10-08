बोकारो स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस-1 में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू
बोकारो स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस में भीषण आग लग गई, जिससे दो कन्वेयर बेल्ट जलकर क्षतिग्रस्त हो गए.
Published : October 8, 2026 at 4:22 PM IST
बोकारो: बोकारो स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस नंबर-1 स्थित स्लैग ग्रेनुलेशन सेक्शन में गुरुवार सुबह आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. स्लैग ले जाने वाले कन्वेयर बेल्ट K-21 और K-22 में अचानक आग लग गई. आग की चपेट में आने से दोनों कन्वेयर बेल्ट क्षतिग्रस्त हो गए.
बताया जा रहा है कि कन्वेयर बेल्ट क्षतिग्रस्त होने से प्लांट में होने वाले प्रोडक्शन पर इसका सीधा असर पड़ा है. जानकारी के मुताबिक, सुबह करीब 9:30 बजे गर्म स्लैग के कारण कन्वेयर बेल्ट में आग लगी. घटना की सूचना मिलते ही फायर विंग की टीम मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया.
शुरुआती जानकारी में आग लगने के कारणों को लेकर अलग-अलग बातें सामने आ रही हैं. नुकसान का आकलन फिलहाल नहीं हो सका है. वहीं, इस घटना के बाद उत्पादन प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है. प्लांट में होने वाले उत्पादन को इसी कन्वेयर बेल्ट के द्वारा दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, जहां से वह रोलिंग मील तक पहुंचता है.
इधर, बोकारो स्टील प्लांट के संचार प्रमुख मणिकांत धान ने बताया कि आग K-21 और K-22 कन्वेयर बेल्ट में लगी थी. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्लांट की मुख्य इकाइयों के संचालन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और उत्पादन सामान्य रूप से जारी है. उन्होंने बताया कि कन्वेयर बेल्ट फर्नेस के बाहर स्थित है. इसलिए ब्लास्ट फर्नेस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है. क्षतिग्रस्त कन्वेयर बेल्ट को जल्द ही रिप्लेस किया जाएगा.
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