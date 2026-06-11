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ब्यूटी पार्लर में लगी आग, मौके पर मची अफरा-तफरी, दमकल टीम ने संभाला मोर्चा

आग की वजह से इलाके में काला घना धुंआ भर गया है. आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं.

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ब्यूटी पार्लर में लगी आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 11, 2026 at 3:47 PM IST

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सूरजपुर: प्रेमनगर इलाके के मेन रोड पर बने प्रिंसी ब्यूटी पार्लर में आज पूजा करने के दौरान आग लग गई. आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरी दुकान आग की लपटों में घिर गई. जबतक लोग दुकान में रखा सामान बाहर निकालने की कोशिश करते, तबतक आग पूरे दुकान में फैल गई. जिस दुकान में आग लगी उसमें मनिहारी और ब्यूटी पार्लर चलता था.

मनिहारी और ब्यूटी पार्लर में लगी आग

आग लगते ही स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से भड़कती चली गई. स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में फायर ब्रिगेड को फोन कर घटना की सूचना दी. जिसके बाद मौके पर फायर फाइटर की टीम ने आग बुझाने का काम शुरू किया. आग इतनी भयानक थी कि इलाके में काला घना धुंआ भर गया.

ब्यूटी पार्लर में लगी आग (ETV Bharat)

दमकल की टीम ने संभाला मोर्चा

लोगों को डर था कि कहीं आग दूसरे दुकानों या फिर आस पास बने रिहायशी मकानों तक न पहुंच जाए. स्थानीय लोगों ने बताया कि आग की वजह से दुकान में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया. गनीमत रही कि आग में कोई इंसान फंसा नहीं. स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि दुकान में लकड़ी के फर्नीचर थे जिसकी वजह से आग ज्यादा भड़की. फिलहाल ये कहा जा रहा है कि दुकान में पूजा करने के दौरान आग लगी. आग पर काबू पाने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आग लगने की मुख्य वजह क्या रही.

मौके पर जमा हुई लोगों की भीड़

दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पानी की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही है. दमकल की टीम और पुलिस ने लोगों से आग के करीब नहीं जाने की सलाह दी है. पुलिस मौके पर जमा भीड़ को लगातार वहां से हटाने की कोशिश में भी जुटी है. लोगों का कहना है कि गर्मी और तेज हवाओं के चलते आग पर काबू पाने में दिक्कतें आ रही हैं.

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