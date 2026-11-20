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इथेनॉल टैंकर और ट्रक में भिड़ंत के बाद लगी भीषण आग; चालक जिंदा जला, कंडक्टर ने कूदकर बचाई जान

घटना स्थल की तस्वीर ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली: जनपद में नेशनल हाईवे पर इथेनॉल से भरे टैंकर और ट्रक की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई. आग की चपेट में आने से ट्रक चालक जमाल की जलकर मौत हो गई, जबकि कंडक्टर नसीम ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली. दोनों वाहनों में लगी आग पर फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया.

घटना स्थल का वीडियो (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, घटना फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र की है. बताया जा रहा है कि हाईवे पर इथेनॉल से भरा टैंकर खड़ा था. इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने उसमें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर होते ही दोनों वाहनों में आग भड़क उठी. देखते ही देखते लपटों ने विकराल रूप ले लिया. ट्रक चालक जमाल पुत्र अकरम निवासी ताहरपुर, जिला मुरादाबाद को केबिन से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और वह अंदर ही फंस गया. आग में जलने से उसकी मौत हो गई. वहीं, कंडक्टर नसीम ने ट्रक से छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली.