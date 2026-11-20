इथेनॉल टैंकर और ट्रक में भिड़ंत के बाद लगी भीषण आग; चालक जिंदा जला, कंडक्टर ने कूदकर बचाई जान
बरेली में फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र की घटना, भीषण आग की वजह से निकल भी नहीं पाया ट्रक चालक
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 6:29 PM IST
बरेली: जनपद में नेशनल हाईवे पर इथेनॉल से भरे टैंकर और ट्रक की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई. आग की चपेट में आने से ट्रक चालक जमाल की जलकर मौत हो गई, जबकि कंडक्टर नसीम ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली. दोनों वाहनों में लगी आग पर फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया.
दरअसल, घटना फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र की है. बताया जा रहा है कि हाईवे पर इथेनॉल से भरा टैंकर खड़ा था. इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने उसमें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर होते ही दोनों वाहनों में आग भड़क उठी. देखते ही देखते लपटों ने विकराल रूप ले लिया. ट्रक चालक जमाल पुत्र अकरम निवासी ताहरपुर, जिला मुरादाबाद को केबिन से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और वह अंदर ही फंस गया. आग में जलने से उसकी मौत हो गई. वहीं, कंडक्टर नसीम ने ट्रक से छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली.
हादसे के बाद हाईवे पर आग की ऊंची लपटें और धुएं का घना गुबार दिखाई दिया. इससे राहगीरों में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से हाईवे पर यातायात रुकवा दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई. दमकल कर्मियों ने करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझाई.
सीओ फरीदपुर संदीप सिंह ने बताया कि हादसे में चालक जमाल की जलने से मौत हुई है, जबकि कंडक्टर नसीम कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहा. पुलिस ने घटनास्थल से चालक के अवशेष कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है.
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