गाजियाबाद के बनाना ट्री होटल में लगी भाषण आग, धुएं में फंसे 18 लोगों को निकाला गया सुरक्षित
हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है. होटल में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था.
Published : October 27, 2026 at 6:32 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के साइट चार इंडस्ट्रियल एरिया में बनाना ट्री होटल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई. होटल के ऊपरी मंजिल पर आग लगी थी. आग अन्य मंजिलों की ओर तेजी के साथ बढ़ रही थी. इस दौरान होटल के 12 कमरों में आग और धुएं के बीच फंसे करीब 18 लोगों को अग्निशमन विभाग की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला. दमकल कर्मियों ने करीब 9 फायर टेंडर और एक हाइड्रोलिक प्लेटफार्म की मदद से आग पर काबू पाया. राहत की बात रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है.
मिली जानकारी के मुताबिक, मंगलवार 27 अक्टूबर को दोपहर 1:30 बजे अग्निशमन केंद्र वैशाली के कंट्रोल रूम को बनाना ट्री होटल में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना मिलते ही वैशाली अग्निशमन केंद्र से दो फायर टेंडर घटना स्थल के लिए रवाना किए गए. इसके साथ साहिबाबाद फायर स्टेशन से भी दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया. मौके पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वैशाली और साहिबाबाद फायर स्टेशन के प्रभारी अधिकारी ने पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू करवाया.
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गाजियाबाद के होटल में आग से हड़कंप, धुएं के बीच चला रेस्क्यू ऑपरेशन: दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंच कर देखा कि होटल के पिछले हिस्से में ऊपरी तल पर आग लगी हुई थी. यहां रिनोवेशन का काम चल रहा था. आग तेजी से फैल रही थी, जिससे स्थिति गंभीर बनी हुई थी. अग्निशमन विभाग की टीम में तत्काल होटल में स्थापित फायर फाइटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए हाउस लाइन बिछाई. इसके साथ ही दमकल गाड़ियों से सीढ़ियों के रास्ते उपरी मंजिल तक पानी पहुंचाकर आग को बुझाने का प्रयास शुरू किया गया.
होटल की ऊपरी मंजिल पर भड़की आग, 18 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला: आग की विक्रालता को देखते हुए वैशाली, कोतवाली और साहिबाबाद फायर स्टेशन से अतिरिक्त फायर टेंडर घटना स्थल पर बुलाए गए. अग्निशमन विभाग की एक टीम ने होटल के भीतर फंसे लोगों को बाहर निकाला तो वहीं दूसरी तरफ दूसरी टीम ने आग को तीन तरफ से घेर कर बुझाने का काम शुरू किया. होटल में धुआं भर जाने के कारण बचाव कार्य में काफी कठिनाइयां उत्पन्न हुई. धुएं को बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल किया गया. इसके अलावा कमरों की कांच की खिड़कियां तोड़कर धुएं की निकासी का रास्ता बनाया गया. दमकल कर्मियों की लगातार कोशिशें से आग पर प्रभावी नियंत्रण पाया गया और होटल के अन्य हिस्सों में आग फैलने से रोक ली गई.
मुख्य अग्निशमन अधिकारी सौरभ कुमार सिंह के मुताबिक, नो फायर टेंडर और एक हाइड्रोलिक प्लेटफार्म की मदद से आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया है. हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है. होटल में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था. फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है. मामले की जांच की राज रही है.
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