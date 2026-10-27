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गाजियाबाद के बनाना ट्री होटल में लगी भाषण आग, धुएं में फंसे 18 लोगों को निकाला गया सुरक्षित

बनाना ट्री होटल में भाषण आग ( Photo Credit; ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के साइट चार इंडस्ट्रियल एरिया में बनाना ट्री होटल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई. होटल के ऊपरी मंजिल पर आग लगी थी. आग अन्य मंजिलों की ओर तेजी के साथ बढ़ रही थी. इस दौरान होटल के 12 कमरों में आग और धुएं के बीच फंसे करीब 18 लोगों को अग्निशमन विभाग की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला. दमकल कर्मियों ने करीब 9 फायर टेंडर और एक हाइड्रोलिक प्लेटफार्म की मदद से आग पर काबू पाया. राहत की बात रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है.

मिली जानकारी के मुताबिक, मंगलवार 27 अक्टूबर को दोपहर 1:30 बजे अग्निशमन केंद्र वैशाली के कंट्रोल रूम को बनाना ट्री होटल में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना मिलते ही वैशाली अग्निशमन केंद्र से दो फायर टेंडर घटना स्थल के लिए रवाना किए गए. इसके साथ साहिबाबाद फायर स्टेशन से भी दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया. मौके पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वैशाली और साहिबाबाद फायर स्टेशन के प्रभारी अधिकारी ने पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू करवाया.