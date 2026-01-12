ETV Bharat / state

सोलन के अर्की बाजार में लगी आग, एक बच्चे की मौत, कई दुकानें जलकर राख

सोलन: हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में भीषण अग्निकांड का मामला सामने आया है. सोलन के अर्की बाजार में बीती रात करीब 1 बजे भीषण आग लग गई, जिसके चलते कई दुकानें जलकर राख हो गई. जैसे ही स्थानीय लोगों को इसका पता चला, फौरन दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई. दमकल विभाग की टीमें आग पर काबू पाने में लगी हुई है, लेकिन यहां पर लगातार हो रहे सिलेंडर ब्लास्ट के कारण अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है.

वहीं, इस अग्निकांड के बाद अर्की बाजार में अफरा तफरी का माहौल है. स्थानीय लोगों ने बताया कि जैसे ही यहां पर आग लगी, उन्होंने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दे दी थी, लेकिन सुबह 7 बजे तक आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है. आग की लपटें आसपास की दुकानों और मकानों तक फैलने का खतरा बना हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है.