देहरादून में कॉम्प्लेक्स के ड्रेस एम्पोरियम दुकान में लगी आग, लोगों में मची अफरा तफरी
राजधानी देहरादून में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब कॉम्प्लेक्स में स्थित तीसरी मंजिल पर एक दुकान में आग लग गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 12, 2026 at 12:10 PM IST
देहरादून: राजधानी देहरादून में नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित देवकी कॉम्प्लेक्स में एक दुकान में आग लगने से अफरीतफरी मच गई. आग कॉम्प्लेक्स स्थित तीसरी मंजिल में बालाजी ड्रेस एम्पोरियम में लगी. स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई,सूचना मिलने के बाद नगर कोतवाली पुलिस ओर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. साथ ही प्रथम दृष्टया में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है. वही पुलिस आग लगने के कारणों की जानकारी जुटा रही है.
नगर कोतवाली क्षेत्र के देवकी कॉम्प्लेक्स में स्थित तीसरी मंजिल पर बाला जी ड्रेस एम्पोरियम में आज सुबह आग लग गई. आग लगने से आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया. वहीं कुछ ही देरी में आग ने विकराल रूप ले लिया. स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही नगर कोतवाली पुलिस ओर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. मौके पर पहुंच कर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, करीब दो घंटे के मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियों लगी. साथ ही आग की चपेट में आने से दुकान में रखा सामान जलने से लाखों रुपये के नुकसान की आशंका है.
नगर कोतवाली प्रभारी कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया है कि
घटना की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, दुकान में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है और आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है. साथ ही पुलिस द्वारा आग लगने के कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है ओर घटना के संबंध में अग्रिम कार्रवाई जारी है.
-कैलाश चंद्र भट्ट, नगर कोतवाली प्रभारी-
पुलिस द्वारा प्रथम दृष्टया में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है. वहीं पुलिस आग लगने के कारणों की पड़ताल में जुट गई है. जिस इलाके में आग लगी वो राजधानी देहरादून का व्यस्ततम इलाका है.
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