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अल्मोड़ा में रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, क्षेत्र में मची अफरा-तफरी

अल्मोड़ा: नगर के चौघानपाटा स्थित एक रेस्टोरेंट में बीते दिन भीषण आग लग गई. आग ने कुछ ही देर में इतना विकराल रूप धारण किया कि वहां रखा सारा सामान जलकर राख हो गया. आग लगने से पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. रेस्टोरेंट लकड़ी के दो मंजिला भवन के प्रथम तल पर स्थित होने के कारण आग तेजी से फैलने लगी. स्थानीय लोगों की तत्परता और कुछ की देर में पहुंची फायर ब्रिगेड की कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया.

बीते दिन रेस्टोरेंट में रोज की तरह कामकाज चल रहा था. उस समय कुछ ग्राहक भी चाय-नाश्ता कर रहे थे. इसी दौरान एक गैस सिलेंडर खाली हो गया, जिसे बदलने का प्रयास किया गया. नया गैस सिलेंडर लगाने के कुछ देर बाद गैस पाइप से रिसाव शुरू हो गया और अचानक उसमें आग लग गई. देखते ही देखते आग पूरे किचन और रेस्टोरेंट में फैलने लगी. रेस्टोरेंट संचालिका उमा देवी ने बताया कि वह रसोई में खाना बना रही थीं. इस दौरान एक गैस सिलेंडर खाली होने पर नया गैस सिलेंडर लगाया गया था.