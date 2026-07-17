अल्मोड़ा में रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, क्षेत्र में मची अफरा-तफरी

अल्मोड़ा में रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, क्षेत्र में मची अफरा-तफरी
अल्मोड़ा में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 17, 2026 at 8:29 AM IST
अल्मोड़ा: नगर के चौघानपाटा स्थित एक रेस्टोरेंट में बीते दिन भीषण आग लग गई. आग ने कुछ ही देर में इतना विकराल रूप धारण किया कि वहां रखा सारा सामान जलकर राख हो गया. आग लगने से पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. रेस्टोरेंट लकड़ी के दो मंजिला भवन के प्रथम तल पर स्थित होने के कारण आग तेजी से फैलने लगी. स्थानीय लोगों की तत्परता और कुछ की देर में पहुंची फायर ब्रिगेड की कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया.
बीते दिन रेस्टोरेंट में रोज की तरह कामकाज चल रहा था. उस समय कुछ ग्राहक भी चाय-नाश्ता कर रहे थे. इसी दौरान एक गैस सिलेंडर खाली हो गया, जिसे बदलने का प्रयास किया गया. नया गैस सिलेंडर लगाने के कुछ देर बाद गैस पाइप से रिसाव शुरू हो गया और अचानक उसमें आग लग गई. देखते ही देखते आग पूरे किचन और रेस्टोरेंट में फैलने लगी. रेस्टोरेंट संचालिका उमा देवी ने बताया कि वह रसोई में खाना बना रही थीं. इस दौरान एक गैस सिलेंडर खाली होने पर नया गैस सिलेंडर लगाया गया था.
लेकिन गैस रिसाव के कारण आग भड़क गई. इस बीच स्थानीय युवक शौरभ टम्टा ने साहस के साथ धुएं और आग के बीच रेस्टोरेंट के अंदर प्रवेश कर अंदर रखे दो गैस सिलेंडरों को बाहर निकालकर संभावित विस्फोट को टाल दिया. यदि गैस सिलेंडर में विस्फोट हो जाता तो आसपास के कई मकान इसकी चपेट में आ सकते थे और बड़ा नुकसान हो सकता था. इस दौरान क्षेत्र के युवाओं ने बाल्टियों में पानी लाकर आग बुझाने का प्रयास किया. इस दौरान फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर पूरी तरह काबू पाया. घटना में रेस्टोरेंट के भीतर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया.
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