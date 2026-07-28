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लखनऊ-गोरखपुर हाईवे पर चलती रोडवेज बस में लगी आग, बस्ती में 20 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया

खतरे को भांपते हुए चालक ने बस को हाईवे के किनारे रोक दिया. चालक और परिचालक विनय त्रिवेदी ने सभी यात्रियों को नीचे उतारा. कुछ ही देर में आग की लपटों ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते पूरी बस में आग लग गई.

चारबाग डिपो की बस मंगलवार को लखनऊ से सवारियों को लेकर गोरखपुर की ओर जा रही थी. बस एनएच-28 पर पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के छोटी रूधौली के पास पहुंची, तो चालक को बोनट और निचले हिस्से से अचानक धुआं निकलता हुआ दिखा.

बस्ती : राष्ट्रीय राजमार्ग-28 पर लखनऊ से गोरखपुर जा रही उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) की बस में अचानक आग लग गई. पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटी रूधौली के पास हुई घटना से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. बस में 20 यात्री सवार थे. समय रहते सभी बस से नीचे उतर गए.

परिचालक विनय त्रिवेदी ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही पुरानी बस्ती थाना प्रभारी और दमकल विभाग की गाड़ियां दल-बल के साथ मौके पर पहुंचीं. दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया.

आग की विकराल लपटों और धुएं के गुबार के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग-28 पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया. सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस ने दोनों तरफ के वाहनों को रोक दिया था, जिससे कुछ समय के लिए लंबा जाम लग गया.

यातायात निरीक्षक कुलदीप त्रिपाठी ने बताया, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत स्थिति को संभाला. फायर ब्रिगेड द्वारा आग पर काबू पाए जाने के बाद दुर्घटनाग्रस्त बस को किनारे करवाकर यातायात व्यवस्था को दोबारा सामान्य और सुचारू कर दिया गया है.

प्रारंभिक जांच और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि बस के इंजन में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी थी. हालांकि, परिवहन विभाग और स्थानीय पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए घटना के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच शुरू कर दी है. विभाग इस बात की भी जांच कर रहा है कि बस का फिटनेस प्रमाणपत्र और मेंटेनेंस ओके था या नहीं.

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