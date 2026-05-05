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फरीदाबाद में चलती बस में लगी आग, चालक सहित सभी यात्री सुरक्षित

बस चालक की जुबानी हादसे की कहानीः बस ड्राइवर मनोहर ने बताया कि "रोजाना की तरह अपनी बस लेकर मंझावली से बल्लभगढ़ जा रहे थे. जैसे ही बस गांव घरौंडा के पास पहुंची, तभी अचानक इंजन से चिंगारियां निकलने लगीं. स्थिति को भांपते हुए तुरंत बस को रोक दिया और बस में सवार यात्री को तुरंत नीचे उतरने के लिए कहा. उस समय बस में केवल एक ही यात्री मौजूद था, जिसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया."

फरीदाबाद: जिले के गांव घरौंडा के पास मंझावली रोड पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब चलती बस में अचानक आग लग गई. यह घटना उस वक्त हुई जब बस मंझावली से बल्लभगढ़ की ओर जा रही थी. बस चालक की सतर्कता के चलते एक बड़ा हादसा टल गया और सभी लोग सुरक्षित बच निकले.

डायल 112 की टीम मौके पर पहुंचीः बस रुकते ही कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते पूरी बस आग की चपेट में आ गई. हालांकि इस दौरान तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी. सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और इसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी वहां पहुंच गई. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी.

क्या बोले पुलिस अधिकारीः मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी सुनील ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई थी और राहत कार्य शुरू कर दिया गया. उन्होंने कहा कि "इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, जो कि राहत की बात है."

शॉर्ट सर्किट से आग की आशंकाः प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आग लगने के सटीक कारणों का पता लगाया जा रहा है. यह घटना एक बार फिर वाहन सुरक्षा और नियमित जांच की आवश्यकता को उजागर करती है.