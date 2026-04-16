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टीवी में अचानक हुए शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, घर में खेल रहे तीन बच्चों को पड़ोसियों ने बचाया

आधे घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया. हालांकि, तब तक घर का सारा सामान जलकर राख हो चुका था.

Fire Breaks In Alwar
आग बुझाते दमकलकर्मी (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 16, 2026 at 5:20 PM IST

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अलवर: शहर के एनईबी थाना क्षेत्र के एक मकान में अचानक हुए शॉर्ट सर्किट से आग लग गई. इस घटना में पूरे घर का सामान जलकर राख हो गया. घटना के दौरान घर में तीन बच्चे खेल रहे थे, जिन्हें पड़ोसियों ने समय रहते बचा लिया. गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई. घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

नगर निगम के फायर ऑफिसर अमित मीणा ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी. पीड़ित के घर में करीब 12 साल पुराना एक टीवी था, जिसमें से धुआं निकलते ही अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लग गई.

पढ़ें: शादी कर बेटी को विदा करने के बाद घर में लगी आग, लाखों के आभूषण, नकदी जलकर राख

बच्चों को पड़ोसियों ने बचाया: पीड़ित महेश ने बताया कि घटना के दौरान वह बाहर गए हुए थे और उनकी पत्नी काम पर चली गई थी. उनकी पत्नी टीवी चलाकर बच्चों को घर पर छोड़ गई थी. उन्होंने बताया कि उनकी बेटी के चिल्लाने पर स्थानीय लोगों को घटना की जानकारी लगी, जिसके बाद पड़ोसियों ने तुरंत तीनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला. पीड़ित ने कहा कि यदि पड़ोसियों ने समय रहते बच्चों को नहीं बचाया होता, तो बड़ा हादसा हो सकता था.

आधे घंटे में पाया काबू: फायर ऑफिसर अमित मीणा ने बताया कि सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया. करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया. हालांकि, तब तक घर का सारा सामान जलकर राख हो चुका था.

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