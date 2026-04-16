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टीवी में अचानक हुए शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, घर में खेल रहे तीन बच्चों को पड़ोसियों ने बचाया

आग बुझाते दमकलकर्मी ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: शहर के एनईबी थाना क्षेत्र के एक मकान में अचानक हुए शॉर्ट सर्किट से आग लग गई. इस घटना में पूरे घर का सामान जलकर राख हो गया. घटना के दौरान घर में तीन बच्चे खेल रहे थे, जिन्हें पड़ोसियों ने समय रहते बचा लिया. गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई. घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. नगर निगम के फायर ऑफिसर अमित मीणा ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी. पीड़ित के घर में करीब 12 साल पुराना एक टीवी था, जिसमें से धुआं निकलते ही अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लग गई. पढ़ें: शादी कर बेटी को विदा करने के बाद घर में लगी आग, लाखों के आभूषण, नकदी जलकर राख