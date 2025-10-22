ETV Bharat / state

दिल्ली के गीता कॉलोनी में कूड़े के ढेर में लगी भीषण आग, देर रात मचा हड़कंप

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में मंगलवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया. जब ताज एन्क्लेव के पास पड़े कूड़े के बड़े ढेर में अचानक आग लग गई. आग रात करीब 1 बजे लगी और कुछ ही देर में लपटें ऊंची उठने लगीं. जिससे पूरे इलाके में घना धुआं फैल गया और आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया. फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने या किसी संपत्ति को नुकसान की सूचना नहीं है, हालांकि आग लगने के दौरान क्षेत्र में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बना रहा.

कई बार की गई शिकायत

स्थानीय लोगों ने बताया कि ताज एन्क्लेव के पास लंबे समय से एमसीडी द्वारा कूड़ा नियमित रूप से नहीं उठाया जा रहा है जिसकी वजह से यहां बड़ा कूड़े का ढेर जमा हो गया है. निवासियों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद नगर निगम की टीम ने सफाई पर ध्यान नहीं दिया और इसी लापरवाही के चलते मंगलवार रात यह आगजनी हुई. लोगों का आरोप है कि इलाके में कबाड़ी और कूड़ा बीनने वाले लोग अक्सर यहां आग लगा देते हैं जिससे धुआं और बदबू से स्थानीय निवासियों का जीना मुश्किल हो जाता है.



दमकल अधिकारियों ने प्रारंभिक जांच में बताया कि आग की वजह संभवतः किसी ज्वलनशील पदार्थ या जलते कूड़े में फेंके गए पटाखे की चिंगारी हो सकती है. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में इस तरह के कूड़े के ढेर न केवल प्रदूषण बढ़ाते हैं बल्कि आग लगने की घटनाओं का भी खतरा बढ़ाते हैं



इलाके के लोगों ने एमसीडी प्रशासन से मांग की है कि वह नियमित रूप से कूड़ा उठाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न दोहराई जाएं. स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन तभी जागता है जब हादसा हो जाता है जबकि समस्या महीनों से बनी हुई है. फिलहाल दमकल विभाग ने आग को पूरी तरह बुझाकर इलाके को सुरक्षित घोषित कर दिया है.



