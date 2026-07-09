हाईवे पर हादसा: चलते कंटेनर में लगी भीषण आग, लाखों के रेफ्रिजरेटर जलकर राख
दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाया. गनीमत रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.
Published : July 9, 2026 at 12:07 PM IST
किशनगढ़: अजमेर-जयपुर नेशनल हाईवे पर बांदर सिंदरी इलाके में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया. यहां एक चलते कंटेनर में भीषण आग लग गई. इस घटना ने हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल पैदा कर दिया. हादसे में चालक दल बच गया.
बांदरसिंदरी थाना प्रभारी दयाराम चौधरी ने बताया कि कंटेनर ट्रक अहमदाबाद से रेफ्रिजरेटर भरकर गुरुग्राम जा रहा था. इस दौरान बांदरसिंदरी थाना क्षेत्र के नोहरिया बालाजी के पास उसमें अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे कंटेनर को अपनी चपेट में ले लिया. आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं.
पढ़ें: छोटे बच्चों से भरी स्कूल वैन में लगी आग, चालक की तत्परता से टला हादसा
दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए मोर्चा संभाला. लगातार दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकलकर्मियों ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया, लेकिन तब तक कंटेनर में लदे सभी रेफ्रिजरेटर जलकर पूरी तरह राख हो चुके थे. इस भीषण अग्निकांड में लाखों रुपए के सामान का नुकसान हुआ है.
प्रारंभिक तौर पर आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. गनीमत यह रही कि इस बड़े हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है. फिलहाल, बांदरसिंदरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आग के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है. थाना प्रभारी चौधरी ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. हादसे के बाद कंटेनर को एक तरफ हटवाकर यातायात सुचारू कराया गया है.