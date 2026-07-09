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हाईवे पर हादसा: चलते कंटेनर में लगी भीषण आग, लाखों के रेफ्रिजरेटर जलकर राख

कंटेनर में से उठती आग की लपटें ( ETV Bharat Kishangarh )

किशनगढ़: अजमेर-जयपुर नेशनल हाईवे पर बांदर सिंदरी इलाके में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया. यहां एक चलते कंटेनर में भीषण आग लग गई. इस घटना ने हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल पैदा कर दिया. हादसे में चालक दल बच गया. बांदरसिंदरी थाना प्रभारी दयाराम चौधरी ने बताया कि कंटेनर ट्रक अहमदाबाद से रेफ्रिजरेटर भरकर गुरुग्राम जा रहा था. इस दौरान बांदरसिंदरी थाना क्षेत्र के नोहरिया बालाजी के पास उसमें अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे कंटेनर को अपनी चपेट में ले लिया. आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. पढ़ें: छोटे बच्चों से भरी स्कूल वैन में लगी आग, चालक की तत्परता से टला हादसा