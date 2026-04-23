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जींद में टायरों से भरे कंटेनर में भीषण आग, ड्राइवर कूद कर भागा, लपटों की विनाशलीला देख सहमे लोग

जींद में हांसी रोड स्थित बीड़ बड़ा वन के पास टायरों से भरे कंटेनर में भीषण आग लग गई है.

Fire breaks out in a container filled with tires near the Bir Bara forest situated on Hansi Road in Jind
जींद में टायरों से भरे कंटेनर में भीषण आग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 23, 2026 at 7:18 PM IST

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Updated : April 23, 2026 at 7:28 PM IST

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जींद : हरियाणा के जींद में हांसी रोड स्थित बीड़ बड़ा वन के पास गुरूवार को उस समय हड़कंप मच गया जब टायरों से भरे एक कंटेनर में अचानक आग लग गई. आग की सूचना मिलते ही फायर बिग्रेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया. लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता, तब तक कंटेनर को भारी नुकसान पहुंच चुका था.

टायरों से भरे कंटेनर में लगी आग : हांसी रोड स्थित बड़ा बीड़ वन के पास गुरुवार को टायरों से भरा कंटेनर गुजर रहा था. तभी अचानक से कंटेनर में धुंआ उठने लगा. आग को भड़कता देख ड्राइवर कंटेनर से बाहर निकलने में कामयाब हो गया. देखते ही देखते कंटेनर में भीषण आग लग गई. आग की सूचना मिलने पर स्थानीय लोग और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया.

जींद में टायरों से भरे कंटेनर में भीषण आग (Etv Bharat)

लोगों ने ली राहत की सांस : जब तक आग काबू नहीं आई, तब तक बीड़ बड़ा वन के पास हड़कंप की स्थिति बनी रही. प्रत्यक्षदर्शी रिषि कुमार ने बताया कि अगर जल्द ही आग पर काबू नही पाया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था. कंटेनर की आग बुझने के बाद लोगों ने भी राहत की सांस ली है.

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Last Updated : April 23, 2026 at 7:28 PM IST

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