नोएडा की अरण्या सोसाइटी की 21वीं मंजिल पर AC फटने से लगी आग, CM योगी ने लिया संज्ञान
नोएडा के सेक्टर 119 क्षेत्र में एक अपार्टमेंट की 21वीं मंजिल पर अचानक एक फ्लैट में लोगों द्वारा आग देखी गई.
Published : June 29, 2026 at 12:04 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर-119 स्थित अरण्य सोसाइटी के एक अपार्टमेंट में आग लग गई. यह घटना अपार्टमेंट की 21वीं मंजिल पर हुई. आग की लपटों और धुएं का गुबार देख सोसाइटी परिसर में हड़कंप मच गया. लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस को सूचना दी. आग लगने की यह घटना एसी फटने की वजह हुई.
घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां और स्थानीय पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया. सुरक्षाकर्मियों व प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आस-पास के फ्लैटों से लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ठहराया.
#WATCH नोएडा: सेक्टर-113 पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाली अरण्य सोसाइटी, सेक्टर-119 के एक फ्लैट में आग लग गई। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने का काम जारी है। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। pic.twitter.com/uRjnbh54mw— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 29, 2026
मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए. साथ ही घायलों को उचित उपचार उपलब्ध कराने को भी कहा. उन्होंने प्रशासन को हर स्तर पर सतर्कता बरतने को कहा है. चीफ फायर अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि सोमवार को थाना सेक्टर-113 क्षेत्रांतर्गत सेक्टर-119 स्थित अरण्य सोसाइटी के 21वें फ्लोर में स्थित एक फ्लैट में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई. वरिष्ठ अधिकारी गौतमबुद्ध नगर व स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद है. अभी तक की जानकारी मै कोई फंसा नहीं है, कोई जनहानि नही है.
दिनांक 29.06.2026 को थाना सेक्टर-113 क्षेत्रांतर्गत सेक्टर-119 स्थित एक सोसाइटी के 21वें फ्लोर पर फ्लैट में एसी फटने से आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए फायर सर्विस की टीम द्वारा 08 गाड़ियाँ की मदद से आग को पूर्णत: बुझा दिया गया है। कोई जनहानि नही… pic.twitter.com/L9rfQbC1Vj— POLICE COMMISSIONERATE GAUTAM BUDDH NAGAR (@noidapolice) June 29, 2026
चीफ फायर अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि
एसी में ब्लास्ट होने के चलते फ्लैट में आग लगी थी, 20 से 25 फायर कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया गया है. समय रहते हुए फ्लैट में सो रहे परिवार को बाहर निकाल लिया गया था. आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया. फायर कर्मियों द्वारा आग को अन्य फ्लैटों में फैलने से रोक दिया गया, ताकि अन्य फ्लैट के साथ में प्रभावित नहीं हुए हैं. राहत की बात है कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है.
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