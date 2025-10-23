आगरा के वाहन शोरूम स्टोर में आग, बगल के हॉस्पिटल में भरा धुआं; ICU के मरीजों की हालत बिगड़ी; 35 को बाहर निकाला

ETV Bharat / state

Published : October 23, 2025 at 7:32 AM IST

Updated : October 23, 2025 at 7:39 AM IST

आगरा/लखनऊ: आगरा दिल्ली हाईवे पर भगवान टॉकीज के पास जवाहर नगर स्थित वाहन शोरूम की तीसरी मंजिल की छत पर बने स्टोर में बुधवार देर रात भीषण आग लग गई. देखते ही देखते स्टोर से आग की लपटें उठने लगीं जिससे कालोनी के लोगों ने शोर मचा दिया. इस पर कर्मचारी आ गए. मगर, धुआं बराबर में स्थित हेरिटेज हास्पिटल में भर गया जिससे मरीजों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी. आग की सूचना पर तत्काल चार दमकल पहुंचीं. धुएं की वजह से मरीजों की तबियत बिगडने पर फायर ब्रिगेड की एक टीम हॉस्पिटल में बचाव कार्य में जुट गई. टीम ने हॉस्पिटल के आईसीयू से आक्सीजन लगाकार व्हील चेयर और स्ट्रेचर की मदद से चार मरीजों को निकाला. निजी वार्ड से तीन मरीज सुरक्षित निकाले गए. जिनमें सात माह की बच्ची भी शामिल थी. हॉस्पिटल खाली कराकर सभी भर्ती 35 मरीज बाहर निकाले गए. करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद स्टोर की आग पर काबू पाया गया. वहीं, लखनऊ में तीन मंजिला कॉम्प्लेक्स में आग लग गई. दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

रात नौ बजे लगी थी आगः बता दें कि हादसा बुधवार रात करीब नौ बजे हुआ. आगरा दिल्ली हाईवे से सटे जवाहर नगर में एक वाहन कंपनी का शोरूम और हेरिटेज हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं. बिल्डिंग तीन मंजिल है. जिसकी तीसरी मंजिल पर वाहन कंपनी का स्टोर है. जिसमें कबाड़ रखा था. बुधवार रात शोरूम बंद होने के बाद हादसा हुआ. बराबर में स्थित हेरिटेज हॉस्पिटल की पहली मंजिल पर आईसीयू, दूसरी मंजिल पर जनरल वार्ड और तीसरी पर निजी वार्ड हैं. वाहन कंपनी के स्टोर लगी आग से आग की लपटें उठती लोगों ने देखी तो शोर मचा दिया. जिससे वाहन कंपनी के शोरूम के कर्मचारी आ गए. लिफ्ट की डक्ट से धुआं हेरिटेज हॉस्पिटल में पहुंच गया. इससे आईसीयू में भर्ती मरीजों को दिक्कत हुई. जिससे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई. मरीज और तीमारदार भागने लगे. चीख पुकार मच गई.

सूचना पर पहुंची दमकल: आग की सूचना लगने की सूचना पर दस मिनट में संजय प्लेस फायर स्टेशन से दो दमकलें मौके पर आईं. इसके बाद ईदगाह फायर स्टेशन से दो दमकलें मौके पर आईं. फायर बिग्रेड कर्मचारियों ने दो टीम बनाकर काम शुरू किया. एक टीम शोरूम के कर्मचारियों की मदद से आग बुझाने में जुटी तो दूसरी टीम ने हॉस्पिटल स्टॉफ की मदद से आईसीयू, निजी वार्ड और जनरल वार्ड से 35 मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला. करीब एक घंटे में स्टोर की आग पर काबू पाया गया.

हॉस्पिटल खाली कराया गया: सीएफओ देवेंद्र सिंह ने बताया कि स्टोर में रखे सामान में आग लगी थी. आशंका है कि शॉर्ट सर्किट हादसा हो सकता है. इसकी जांच की जाएगी. दूसरी आशंका यह भी है कि कहीं से पटाखे की चिंगारी आई और स्टोर में गिरी जिससे हादसा हुआ हो. इसके साथ ही धुआं से हॉस्पिटल के आईसीयू में अधिक धुआं होने से आक्सीजन लगाकर व्हील चेयर और स्ट्रेचर से चार मरीज सुरक्षित निकाले. तीन मरीज प्राइवेट वार्ड निकाले. जनरल वार्ड से मरीजों के साथ ही तीमारदारों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया. करीब 35 से अधिक मरीज निकालकर हॉस्पिटल खाली किया गया. आग बुझाने में स्थानीय लोगों ने भी मदद की.

लखनऊ में तीन मंजिला कॉम्प्लेक्स में लगी आग: लखनऊ में बुधवार को एक 3 मंजिला आवासीय/व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया.करीब एक घंटे तक लपटें निकलती रहीं. तीसरी मंजिल के तीन कमरे जलकर खाक हो गए. काफी मशक्कत के बाद दमकल को आग बुझाने में सफलता मिली. एफएसओ आलमबाग अंकुश मित्तल ने बताया कि कोई हताहत नहीं हुआ है.

