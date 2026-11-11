ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप में लगी भीषण आग, 50 फीट तक दिखीं लपटें, हर तरफ धुएं का गुबार
Kishanganj Fire Breaks Out: किशनगंज के ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप में भीषण आग लगी है. 50 फीट तक लपटें दिखाई दी. रिपोर्ट- आशीष सिन्हा
Published : November 11, 2026 at 4:10 PM IST
किशनगंज: बिहार के किशनगंज में भीषण अगलगी हुई है. पश्चिमपाली स्थित टीआरडब्ल्यू (ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप) में आज अचानक आग लग गई. लपटें करीब 50 फीट तक उठती दिखीं. धुएं का गुब्बार दूर से दिखाई दे रहा है. वर्कशॉप से लगातार धमाके की आवाज आ रही थी. 10 से ज्यादा धमाके हए हैं.
टीआरडब्ल्यू में आग लगने से अफरातफरी
जहां ये हादसा हुआ है, वहां से महज 100 मीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप है. जिससे स्थानीय लोगों में भारी दहशत का माहौल देखने को मिला. शहर की घनी आबादी वाले पश्चिम पाली इलाके में ये वर्कशॉप है. आसपास के लोग मौके पर जुट गए हैं.
आग बुझाने की कोशिशें जारी
दमकलकर्मी लगातार आग पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं. सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर लोगों को दूर हटाया है और इस मार्ग पर यातायात को पूरी तरह रोक दिया गया है. करीब 50 हजार से अधिक आबादी वाले इस इलाके में इस घटना के बाद से अफरा-तफरी मची हुई है.
"यहां ऑफिस के पास ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप है, जहां तेल के सैकड़ों ड्रम रखे हुए हैं. उसी तेल में अचानक आग लग गई है. घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं. 50 से अधिक तेल के ड्रम को हटाया जा चुका है."- विशाल चौधरी, कार्यपालक अभियंता
कैसे लगी आग?
स्थानीय कर्मी दिलावर ने बताया TRW परिसर में ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग का काम होता है. संभवतः 33 हजार की तार में स्पार्क की वजह से नीचे गिरे ट्रांसफार्मर के तेल में चिंगारी से आग लगी हो पर आग किस कारण लगी, इसकी पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है.
वर्कशॉप में पहले से फायर एक्सटिंग्विशर थे लेकिन आग इतनी तेज थी कि किसी को अंदर घुसने का मौका नहीं मिला. फिलहाल किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है. 50 से अधिक ड्रम को निकाला जा चुका है आग पर पूरी तरह से काबू पाने के बाद ही नुकसान का सही आकलन किया जा सकेगा.
क्या बोले सीओ?
सीओ राहुल कुमार ने बताया कि 'घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया. काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है. पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की ओर से त्वरित कार्रवाई की जा रही है, ताकि स्थिति पूरी तरह नियंत्रित और सुरक्षित हो सके.
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