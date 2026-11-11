ETV Bharat / state

ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप में लगी भीषण आग, 50 फीट तक दिखीं लपटें, हर तरफ धुएं का गुबार

किशनगंज में ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप में आग ( ETV Bharat )

किशनगंज: बिहार के किशनगंज में भीषण अगलगी हुई है. पश्चिमपाली स्थित टीआरडब्ल्यू (ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप) में आज अचानक आग लग गई. लपटें करीब 50 फीट तक उठती दिखीं. धुएं का गुब्बार दूर से दिखाई दे रहा है. वर्कशॉप से लगातार धमाके की आवाज आ रही थी. 10 से ज्यादा धमाके हए हैं.

टीआरडब्ल्यू में आग लगने से अफरातफरी

जहां ये हादसा हुआ है, वहां से महज 100 मीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप है. जिससे स्थानीय लोगों में भारी दहशत का माहौल देखने को मिला. शहर की घनी आबादी वाले पश्चिम पाली इलाके में ये वर्कशॉप है. आसपास के लोग मौके पर जुट गए हैं.

आग के कारण इलाके में अफरातफरी (ETV Bharat) आग बुझाने की कोशिशें जारी

दमकलकर्मी लगातार आग पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं. सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर लोगों को दूर हटाया है और इस मार्ग पर यातायात को पूरी तरह रोक दिया गया है. करीब 50 हजार से अधिक आबादी वाले इस इलाके में इस घटना के बाद से अफरा-तफरी मची हुई है. "यहां ऑफिस के पास ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप है, जहां तेल के सैकड़ों ड्रम रखे हुए हैं. उसी तेल में अचानक आग लग गई है. घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं. 50 से अधिक तेल के ड्रम को हटाया जा चुका है."- विशाल चौधरी, कार्यपालक अभियंता किशनगंज के टीआरडब्ल्यू में आग (ETV Bharat)