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दिल्ली के ITO में ट्रेड एंड टैक्सेस बिल्डिंग में भीषण आग, दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद

आईटीओ स्थित ट्रेड एंड टैक्सेस बिल्डिंग में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने छह गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी.

दिल्ली में फिर लगी आग
दिल्ली में फिर लगी आग (PTI)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 19, 2026 at 12:09 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के आईटीओ स्थित व्यापार एवं कर भवन में बृहस्पतिवार सुबह आग लग गई, जिसके बाद अधिकारियों ने छह दमकल गाड़ियां मौके पर भेजीं. दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. इसमें फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है.

अधिकारी ने बताया कि आग लगने की सूचना सुबह 8:36 बजे मिली, जिसके बाद छह दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं. उन्होंने बताया कि आग पर सुबह नौ बजकर 10 मिनट तक काबू पा लिया गया. शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि आग इमारत की 12वीं मंजिल पर लगी, जहां ‘सेल्स टैक्स’ कार्यालय स्थित है.

व्यापार एवं कर भवन में आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है. दमकल विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही है. आग पर समय रहते काबू पाने की वजह से बड़ा हादसा टल गया.

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आईटीओ में लगी आग
FIRE INCIDENT IN DELHI

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