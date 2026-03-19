दिल्ली के ITO में ट्रेड एंड टैक्सेस बिल्डिंग में भीषण आग, दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद
आईटीओ स्थित ट्रेड एंड टैक्सेस बिल्डिंग में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने छह गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी.
Published : March 19, 2026 at 12:09 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के आईटीओ स्थित व्यापार एवं कर भवन में बृहस्पतिवार सुबह आग लग गई, जिसके बाद अधिकारियों ने छह दमकल गाड़ियां मौके पर भेजीं. दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. इसमें फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है.
अधिकारी ने बताया कि आग लगने की सूचना सुबह 8:36 बजे मिली, जिसके बाद छह दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं. उन्होंने बताया कि आग पर सुबह नौ बजकर 10 मिनट तक काबू पा लिया गया. शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि आग इमारत की 12वीं मंजिल पर लगी, जहां ‘सेल्स टैक्स’ कार्यालय स्थित है.
VIDEO | Fire breaks out at the Trade and Taxes building in central Delhi’s ITO; six fire tenders rushed to the spot. Further details awaited.— Press Trust of India (@PTI_News) March 19, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) https://t.co/sP6Fg4CY7L pic.twitter.com/D2x8zFAQ4L
व्यापार एवं कर भवन में आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है. दमकल विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही है. आग पर समय रहते काबू पाने की वजह से बड़ा हादसा टल गया.
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