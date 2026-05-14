उधम सिंह नगर: टायर गोदाम में भीषण आग, 8 दमकल गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू
उधम सिंह नगर में टायर गोदाम में आग लगने से लाखों रुपये का नुकसान, फैले धुएं के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 14, 2026 at 3:30 PM IST
रुद्रपुर: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के छतरपुर क्षेत्र में एक टायर गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया और लोगों में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. शुरुआती अनुमान के मुताबिक इस हादसे में लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.
उधम सिंह नगर जिले के छतरपुर क्षेत्र स्थित जयनगर में उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब एक टायर गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई. आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया. गोदाम में बड़ी संख्या में टायर रखे होने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई और आसमान में काले धुएं का विशाल गुबार छा गया.
स्थानीय लोगों ने जब गोदाम से उठती आग की लपटें देखीं तो तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग को दी. आग की भयावहता को देखते हुए प्रशासन और दमकल विभाग की टीम तुरंत हरकत में आई. मौके पर पहले स्थानीय फायर स्टेशन की टीम पहुंची, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि अतिरिक्त दमकल वाहनों को भी बुलाना पड़ा. पंतनगर, रुद्रपुर और इंडस्ट्रियल क्षेत्र से दमकल विभाग की कुल 8 गाड़ियों को आग बुझाने के लिए लगाया गया.
दमकल कर्मियों ने कई घंटों तक लगातार पानी की बौछार कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया. कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग को फैलने से रोक लिया गया. हालांकि तब तक गोदाम में रखा भारी मात्रा में सामान जलकर राख हो चुका था. जानकारी के अनुसार, इस हादसे में करीब 50 लाख रुपये से अधिक का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है. इसके अलावा गोदाम के पास खड़ी पांच मोटरसाइकिलें भी आग की चपेट में आकर पूरी तरह जल गईं.
घटना के दौरान पूरे इलाके में भय और दहशत का माहौल बना रहा. आसपास के लोगों ने अपने घरों और दुकानों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों की ओर रुख किया. धुएं के कारण क्षेत्र में कुछ समय तक लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.
सुबह करीब साढ़े आठ बजे फायर स्टेशन को जयनगर स्थित टायर गोदाम में आग लगने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही विभिन्न फायर स्टेशनों से दमकल की गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया. जब टीम मौके पर पहुंची तो आग काफी विकराल रूप ले चुकी थी. लगातार प्रयास के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया.
-ईशान कटारिया, दमकल विभाग के अधिकारी-
फिलहाल दमकल विभाग और प्रशासन आग लगने के कारणों की जांच में जुटा हुआ है. प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, हालांकि वास्तविक कारण जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे.
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