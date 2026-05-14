ETV Bharat / state

उधम सिंह नगर: टायर गोदाम में भीषण आग, 8 दमकल गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू

रुद्रपुर: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के छतरपुर क्षेत्र में एक टायर गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया और लोगों में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. शुरुआती अनुमान के मुताबिक इस हादसे में लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.

उधम सिंह नगर जिले के छतरपुर क्षेत्र स्थित जयनगर में उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब एक टायर गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई. आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया. गोदाम में बड़ी संख्या में टायर रखे होने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई और आसमान में काले धुएं का विशाल गुबार छा गया.

फैले धुएं के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत. (PHOTO-ETV Bharat)

स्थानीय लोगों ने जब गोदाम से उठती आग की लपटें देखीं तो तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग को दी. आग की भयावहता को देखते हुए प्रशासन और दमकल विभाग की टीम तुरंत हरकत में आई. मौके पर पहले स्थानीय फायर स्टेशन की टीम पहुंची, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि अतिरिक्त दमकल वाहनों को भी बुलाना पड़ा. पंतनगर, रुद्रपुर और इंडस्ट्रियल क्षेत्र से दमकल विभाग की कुल 8 गाड़ियों को आग बुझाने के लिए लगाया गया.