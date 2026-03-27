दिल्ली के जगतपुरी इलाके में टेंट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग; फायर ब्रिगेड ने पाया काबू
इस हादसे में किसी भी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है.
Published : March 27, 2026 at 10:41 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के जगतपुरी इलाके में शुक्रवार शाम को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब परवाना रोड स्थित एक टेंट गोदाम में भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. इस हादसे में किसी भी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है.
दरअसल, आज शाम करीब 7 बजकर 35 मिनट पर दमकल विभाग को आग लगने की सूचना मिली. आग जगतपुरी थाना क्षेत्र के परवाना रोड स्थित एक टेंट गोदाम में लगी थी, जहां भारी मात्रा में कपड़ा, प्लास्टिक और सजावटी सामान रखा हुआ था. ये सभी सामान अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया. गोदाम से उठती ऊंची लपटों और काले धुएं के गुबार ने आसपास के लोगों में दहशत फैला दी.
दमकल विभाग के अधिकारी अनूप सिंह ने बताया कि, मौके पर पहुंचने में थोड़ी देरी हुई, क्योंकि खुरेजी इलाके में व्यापारियों द्वारा सड़क पर किए गए अतिक्रमण के चलते दमकल की गाड़ियों को रास्ता बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा. हालांकि, घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए. कुछ लोगों ने आग बुझाने में दमकल कर्मियों का सहयोग किया, जबकि अन्य ने एहतियात के तौर पर आसपास के इलाकों को खाली करवाने में मदद की.
वहीं, स्थिति कुछ समय के लिए बेकाबू नजर आई, लेकिन दमकल विभाग की टीमों ने पहुंचते ही तेजी से मोर्चा संभाल लिया. गीता कॉलोनी दमकल केंद्र से पहुंचे अधिकारी अनूप सिंह ने बताया कि टीमों ने लगातार पानी की बौछार कर आग को फैलने से रोका. करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पा लिया गया. दमकल अधिकारी के अनुसार, प्राथमिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि आग बारात में चलाए गए पटाखों की वजह से लगी हो सकती है. फिलहाल पुलिस और दमकल विभाग की टीम मामले की गहन जांच कर रही है.
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