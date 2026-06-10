मुजफ्फरपुर प्रसाद हॉस्पिटल अग्निकांड के बाद अब SKMCH में लगी आग, मची अफरा-तफरी
मुजफ्फरपुर प्रसाद हॉस्पिटल अग्निकांड थमा नहीं था कि मुजफ्फरपुर SKMCH में आग लग गयी. इस दौरान अफरातफरी मची रही.
Published : June 10, 2026 at 7:48 AM IST
मुजफ्फरपुर: मुजफ्फरपुर जिले के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (SKMCH) परिसर स्थित सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में मंगलवार को आग लगने से कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आग नर्स ड्यूटी रूम के शौचालय में लगे एग्जॉस्ट फैन में लगी थी. घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल कर्मी और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. अस्पताल में उपलब्ध हाइड्रेंट सिस्टम की मदद से आग पर तत्काल काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया.
आग लगने का कारण: SKMCH के मैनेजर सचिन कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में एग्जॉस्ट फैन में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है. उन्होंने कहा कि ड्यूटी समाप्त होने के बाद नर्स ड्यूटी रूम बंद कर चली गई थीं, जबकि एग्जॉस्ट फैन चालू रह गया था. इसी दौरान फैन में आग लग गई.
"आग सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक की पहली मंजिल पर लगी थी, लेकिन अस्पताल कर्मियों की तत्परता से उसे तुरंत बुझा दिया गया. घटना में किसी मरीज, नर्स या अन्य कर्मी के हताहत होने की सूचना नहीं है. साथ ही अस्पताल की संपत्ति को भी कोई विशेष नुकसान नहीं पहुंचा है." -सचिन कुमार, हेल्थ मैनेजर, SKMCH
पुराना हादसा और लापरवाही: तीन जून की शाम मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में आग लगी थी. इस घटना में सात मरीजों की मौत हो गयी. इस मामले में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आयी थी. डॉक्टर समेत तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया.
फायर सेफ्टी जांच और सख्त कार्रवाई: इस घटना के बाद फायर सेफ्टी विभाग ने राज्य के सभी हॉस्पिटलों में फायर सेफ्टी की जांच की और सैकड़ों हॉस्पिटल को नोटिस दिया गया. कई हॉस्पिटल में आग से निपटने की व्यवस्था कमजोर नजर आयी. पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर समेत कई जिलों के अस्पताल में यह खामिया नजर आयी और उन्हें नोटिस दिया गया. 15 दिनों के अंदर व्यवस्था दुरुस्त नहीं करने पर अस्पताल को सील कर दिया जाएगा.
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