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पिरान कलियर में तीन दुकानों में लगी भीषण आग, जायरीनों में मची अफरा तफरी, बमुश्किल पाया आग पर काबू

अजमेरी बाजार में दुकान में लगी भीषण आग ( Photo-ETV Bharat )