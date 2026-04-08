ETV Bharat / state

शाहजहांपुर विकास भवन में लगी आग, बमुश्किल आग पर पाया गया काबू

आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है. दमकल की दो गाड़ियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया है.

SHAHJAHANPUR VIKAS BHAWAN
शाहजहांपुर विकास भवन में लगी आग. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 6:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

शाहजहांपुर: शाहजहांपुर में विकास भवन में आग लगने से कर्मचारियों में अफरातफरी मच गई. आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है. दमकल की दो गाड़ियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया है. जिस वक्त विकास भवन में आग लगी, उस वक्त कर्मचारी अपने-अपने चैंबर में काम कर रहे थे.

घटना कलेक्ट परिसर के विकास भवन की है, जहां पर डीसी मनरेगा के कार्यालय में फिनिशिंग का काम चल रहा था.

कल डीसी मनरेगा के कार्यालय का उद्घाटन होना था. उससे पहले यह आज लगभग 4:00 बजे कार्यालय से तेज धुआं उठाना शुरू हुआ. देखते ही देखते हुए पूरे विकास भवन को अपनी चपेट में ले लिया.

आग लगने की सूचना के बाद उनके कर्मचारियों में भगदड़ मच गई. सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने किसी तरह से आग पर काबू पाया. फिलहाल आग लगने की घटना से कर्मचारी दहशत में नजर आए.

विकास भवन कर्मचारी संतोष कुमारी का कहना है कि विकास भवन में कर्मचारी सभी बैठे हुए थे कि अचानक धुआं दिखाई दिया. उसके बाद उन लोगों ने सोचा कि कुछ जलाया जा रहा है, तभी धुआं तेजी से ऊपर उठने लगा. उसके बाद अफरातफरी का माहौल दिखा.

सारे कर्मचारी और आसपास के लोग भौचक होकर इस दृश्य को देख रहे थे. सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आनन-फानन में आग पर काबू पाया. आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है.

TAGGED:

FIRE IN SHAHJAHANPUR VIKAS BHAWAN
SHAHJAHANPUR NEWS
SHAHJAHANPUR VIKAS BHAWAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.