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शाहजहांपुर विकास भवन में लगी आग, बमुश्किल आग पर पाया गया काबू

शाहजहांपुर विकास भवन में लगी आग. ( ETV Bharat )

शाहजहांपुर: शाहजहांपुर में विकास भवन में आग लगने से कर्मचारियों में अफरातफरी मच गई. आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है. दमकल की दो गाड़ियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया है. जिस वक्त विकास भवन में आग लगी, उस वक्त कर्मचारी अपने-अपने चैंबर में काम कर रहे थे. घटना कलेक्ट परिसर के विकास भवन की है, जहां पर डीसी मनरेगा के कार्यालय में फिनिशिंग का काम चल रहा था. कल डीसी मनरेगा के कार्यालय का उद्घाटन होना था. उससे पहले यह आज लगभग 4:00 बजे कार्यालय से तेज धुआं उठाना शुरू हुआ. देखते ही देखते हुए पूरे विकास भवन को अपनी चपेट में ले लिया.