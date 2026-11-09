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आधी रात को लगी तबाही की आग, दौड़ती रही दमकल की गाड़ियां, जान बचाकर भागे घरों से लोग

भागे घरों से लोग ( ETV Bharat )

गौरेला पेंड्रा मरवाही: दिवाली पर आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं. रविवार को गौरेला के वार्ड नंबर 8 में बने कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई. जिस जगह पर कबाड़ का गोदाम है, उसके आसपास ही रिहायशी इलाके बसे हैं. आग लगते ही इलाके में घना काला धुंआ भर गया. रात का वक्त होने के चलते लोग अपने-अपने घरों में सो रहे थे. बाहर जब शोर और बचाओ-बचाओं की आवाजें आने लगी तो लोगों की नींद खुली.

कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग लोग जब अपने घरों से बाहर निकले तो धुएं के चलते उनका दम घुटने लगा. लोगों ने देखा कि वार्ड नंबर 8 के पास जो कबाड़ा का गोदाम बना है, उस गोदाम से आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठ रही हैं. आनन-फानन में लोगों ने मदद के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया. तुरंत ही लोगों ने अपने घरों से बच्चों को बाहर निकाला और उनको लेकर सुरक्षित स्थानों की दौड़ पड़े. लोगों को डर था कि अगर आग और ज्यादा भड़की तो उनके घरों तक भी पहुंच सकती है.