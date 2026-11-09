आधी रात को लगी तबाही की आग, दौड़ती रही दमकल की गाड़ियां, जान बचाकर भागे घरों से लोग
आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हो पाया है. संभावना है कि आग दिवाली के पटाखों से लगी होगी. मुकेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 9, 2026 at 2:07 PM IST
गौरेला पेंड्रा मरवाही: दिवाली पर आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं. रविवार को गौरेला के वार्ड नंबर 8 में बने कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई. जिस जगह पर कबाड़ का गोदाम है, उसके आसपास ही रिहायशी इलाके बसे हैं. आग लगते ही इलाके में घना काला धुंआ भर गया. रात का वक्त होने के चलते लोग अपने-अपने घरों में सो रहे थे. बाहर जब शोर और बचाओ-बचाओं की आवाजें आने लगी तो लोगों की नींद खुली.
कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग
लोग जब अपने घरों से बाहर निकले तो धुएं के चलते उनका दम घुटने लगा. लोगों ने देखा कि वार्ड नंबर 8 के पास जो कबाड़ा का गोदाम बना है, उस गोदाम से आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठ रही हैं. आनन-फानन में लोगों ने मदद के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया. तुरंत ही लोगों ने अपने घरों से बच्चों को बाहर निकाला और उनको लेकर सुरक्षित स्थानों की दौड़ पड़े. लोगों को डर था कि अगर आग और ज्यादा भड़की तो उनके घरों तक भी पहुंच सकती है.
वार्ड नंबर 8 के पास है कबाड़ गोदाम
स्थानीय लोगों ने आग की खबर तुरंत नगरपालिका अध्यक्ष मुकेश दुबे को दी. मुकेश दुबे ने बताया कि उनके घर के सामने ही कबाड़ का गोदाम है. गोदाम में सूखा कबाड़ रखा है जिसके चलते आग तेजी से फैली. नगरपालिका अध्यक्ष के बेटे ने तत्काल आग लगने की सूचना पुलिस और फायर फाइटर टीम को दी. जिसके बाद पुलिस और पेंड्रा से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. लगातार पानी के छिड़काव के बाद आग पर थोड़ा काबू पाया गया. थाना प्रभारी गौरेला ने बताया कि जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा. आग कैसे लगी इस बारे में अभी कुछ भी किसी को पता नहीं है. संभावना जताई जा रही है कि आग पटाखों से लगी होगी.
रात एक बजे मुझे आग लगने की सूचना मिली. मैंने तुरंत टीआई और नगरपालिका टीम को इसकी सूचना दी. पाइप के जरिए पानी का बंदोबस्त किया गया. जल्द ही फायर ब्रिग्रेड की टीम मौके पर पहुंच गई. कबाड़ गोदाम में अभी भी आग बुझी नहीं है. ऐसे गोदामों को शहर से बाहर ले जाना चाहिए. लाखों में नुकसान हुआ होगा गनीमत रही कि इसमे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई: मुकेश दुबे, अध्यक्ष नगर पालिका गौरेला
आग कैसे लगी ये जांच का विषय है. लोगों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू की गई. जल्द ही हम आग को बुझा लेंगे: सौरभ सिंह, थाना प्रभारी गौरेला
ज्वलनशील सामानों की वजह से भड़की आग
स्थानीय लोगों ने बताया कि कबाड़ गोदाम में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील और पुराने सामान होने के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया. लगातार उठती लपटों और धुएं के कारण आसपास के लोगों में भय का माहौल बना रहा. रिहायशी क्षेत्र में इस तरह के कबाड़ गोदाम के संचालन को लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं.
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