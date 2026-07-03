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एसी में शॉर्ट सर्किट से एसबीआई बैंक में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू

बैंक में लगी आग ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: जिले के बयाना कस्बे के आर्य समाज रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की शाखा में शुक्रवार सुबह एसी में हुए शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई. आग बैंक की दूसरी मंजिल पर स्थित लोन शाखा में भड़की, जिससे पूरे परिसर में धुआं फैल गया और कर्मचारियों व ग्राहकों में अफरा-तफरी मच गई. बैंक के सुरक्षा गार्ड ने तत्काल मेन बिजली सप्लाई बंद कर फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने का प्रयास किया, जबकि सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. समय रहते आग पर नियंत्रण होने से बड़ा हादसा टल गया. AC में दोबारा आग भड़की: बैंक सुरक्षा गार्ड करतार सिंह कसाना ने बताया कि घटना शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे हुई. लोन शाखा में लगे AC से अचानक चिंगारियां निकलीं और कुछ ही क्षणों में उसमें आग लग गई. आग तेजी से फैलने लगी, जिससे बैंक परिसर धुएं से भर गया. सुरक्षा गार्ड ने बताया कि जैसे ही उन्हें आग लगने की सूचना मिली, वह तुरंत दूसरी मंजिल पर पहुंचे. सबसे पहले उन्होंने बैंक की मेन बिजली सप्लाई बंद की ताकि आग और अधिक न फैल सके. इसके बाद उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया. शुरुआती प्रयास में आग कुछ देर के लिए नियंत्रित हो गई, लेकिन AC में दोबारा आग भड़क उठी. पढ़ें: पशु बाड़े में लगी भीषण आग: एक बछड़े सहित पांच गोवंश की मौत, मची अफरा तफरी