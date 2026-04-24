दिल्ली के गाजीपुर में RRTS के कास्टिंग यार्ड में लगी आग, इलाके में मची अफरा-तफरी
दिल्ली के गाजीपुर इलाके में RRTS परियोजना के कस्टिंग यार्ड पर अचानक आग लगने से मची अफरा-तफरी.
Published : April 24, 2026 at 8:40 PM IST
नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में शुक्रवार शाम दिल्ली–मेरठ रैपिड रेल (RRTS) परियोजना के कास्टिंग यार्ड पर अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. घटना गाजीपुर फूल मंडी के पास स्थित यार्ड की है, जहां बड़ी मात्रा में निर्माण सामग्री रखी हुई थी. आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया.
दमकल अधिकारियों के मुताबिक, आग यार्ड पर रखे सामान में लगी थी. शुरुआती जांच में सामने आया है कि लोहे के पाइप की कटिंग के दौरान निकली चिंगारी से पास में रखे प्लास्टिक में आग लग गई, जो देखते ही देखते फैलने लगी. कुछ ही देर में आग ने आसपास रखे अन्य सामान को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर धुएं का गुबार फैल गया.
मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी और काफी हद तक आग को नियंत्रित कर लिया. इसी बीच दमकल की टीम भी मौके पर पहुंच गई और पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया. अधिकारियों के अनुसार, इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और समय रहते आग पर नियंत्रण पाने से बड़ा हादसा टल गया. हालांकि आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है. घटना के बाद कुछ देर के लिए निर्माण स्थल पर काम रोक दिया गया और सुरक्षा मानकों की समीक्षा की जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके.
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