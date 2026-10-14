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दिल्ली: जाफराबाद में रेस्टोरेंट में लगी आग, जान बचाने के लिए इमारत से कूदे लोग, कर्मचारियों ने बुझाई आग

रेस्टोरेंट में लगी आग ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में मंगलवार रात ऊधम रेस्टोरेंट में आग लगने के बाद अफरा-तफरी मच गई. आग की चपेट में आने के डर से कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इमारत से छलांग लगा दी. नीचे मौजूद लोगों कैंच कर कूदने वाले लोगों को सुरक्षित बचाया. आग लगने के बाद मौके पर मौजूद लोगों के बीच दहशत फैल गई और लोग खुद को सुरक्षित निकालने की कोशिश करने लगे थे. हालांकि, बिना दमकल की गाड़ी के कर्मचारियों ने आग बुझा दी.

दिल्ली पुलिस की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 13 अक्टूबर 2026 की रात करीब 10:34 बजे वेलकम थाना क्षेत्र में आग लगने की सूचना मिली थी. मौजपुर स्थित मुख्य जाफराबाद रोड पर दुकान नंबर 169 में बने ऊधम सिंह रेस्टोरेंट की रसोई में आग लगी थी. रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. पुलिस के मुताबिक घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.