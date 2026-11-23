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दिल्ली के गांधी नगर इलाके में रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में लगी आग, मची अफरा-तफरी, दमकल की 10 गाड़ियों ने पाया काबू

रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में लगी आग ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के गांधी नगर इलाके में सोमवार सुबह रेडीमेड कपड़ों की दुकान में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. नेहरू गली स्थित एक इमारत के भूतल पर चल रही रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में अचानक आग लग गई. आग की सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया. आग की गंभीरता को देखते हुए दमकल विभाग ने धीरे-धीरे संसाधन बढ़ाए. दमकलकर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद सुबह करीब 10:10 बजे आग पर काबू पा लिया गया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ.

दमकल विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, सुबह करीब 8:55 से 8:56 बजे के बीच गांधी नगर की नेहरू गली में फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली थी. यह इलाका थाना गीता कॉलोनी के अधिकार क्षेत्र में आता है. सूचना मिलते ही स्टेशन ऑफिसर अनूप सिंह के नेतृत्व में दमकल की पांच वाटर टेंडर गाड़ियां, एक वाटर बाउजर, एक क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल और एक मल्टीपल कॉल फायर रिस्पॉन्स वाहन मौके के लिए रवाना किए गए.