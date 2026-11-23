दिल्ली के गांधी नगर इलाके में रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में लगी आग, मची अफरा-तफरी, दमकल की 10 गाड़ियों ने पाया काबू
पूर्वी दिल्ली के गांधी नगर इलाके में रेडीमेड कपड़ों की एक दुकान में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई.
Published : November 23, 2026 at 11:10 AM IST
नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के गांधी नगर इलाके में सोमवार सुबह रेडीमेड कपड़ों की दुकान में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. नेहरू गली स्थित एक इमारत के भूतल पर चल रही रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में अचानक आग लग गई. आग की सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया. आग की गंभीरता को देखते हुए दमकल विभाग ने धीरे-धीरे संसाधन बढ़ाए. दमकलकर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद सुबह करीब 10:10 बजे आग पर काबू पा लिया गया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ.
दमकल विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, सुबह करीब 8:55 से 8:56 बजे के बीच गांधी नगर की नेहरू गली में फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली थी. यह इलाका थाना गीता कॉलोनी के अधिकार क्षेत्र में आता है. सूचना मिलते ही स्टेशन ऑफिसर अनूप सिंह के नेतृत्व में दमकल की पांच वाटर टेंडर गाड़ियां, एक वाटर बाउजर, एक क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल और एक मल्टीपल कॉल फायर रिस्पॉन्स वाहन मौके के लिए रवाना किए गए.
मौके पर पहुंचने के बाद आग की स्थिति को देखते हुए दमकल विभाग ने अभियान को और व्यापक किया. सुबह 9:15 बजे आग की गंभीरता को देखते हुए 'मेक-4' का संदेश जारी किया गया. इसके बाद मौके पर दमकल की कुल सात वाटर टेंडर, दो वाटर बाउजर, एक मल्टीपर्पज वाहन, एक क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल और एक मल्टीपल कॉल फायर रिस्पॉन्स वाहन तैनात किए गए. अभियान में एडीओ दीपक हुड्डा, एसटीओ अनूप सिंह और बाद में एडीओ फिरोज खान ने भी मोर्चा संभाला.
दमकल अधिकारियों के अनुसार, आग इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में लगी थी. यह इमारत ग्राउंड फ्लोर सहित कुल चार मंजिला थी और करीब 35 वर्ग गज क्षेत्रफल में बनी हुई थी. सुबह 10:10 बजे एडीओ दीपक की ओर से आग पर काबू पाने का संदेश दिया गया, जबकि 10:20 बजे एडीओ फिरोज खान ने ऑपरेशन समाप्त होने की सूचना दी. फिलहाल आग लगने के कारणों और उससे हुए नुकसान का विस्तृत आकलन किया जाना बाकी है. हालांकि, दमकल विभाग के मुताबिक इस घटना में किसी के घायल होने या जान जाने की सूचना नहीं है.
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