रायपुर के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा में लगी आग, कोई हताहत नहीं
AC फटने की आशंका के बाद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 28, 2026 at 2:55 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा में मंगलवार को करीब 12 से 12:15 बजे के बीच इमरजेंसी वार्ड में आग लग गई. राहत की बात यह रही कि मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है.
आग लगने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया. माना जा रहा है कि AC फटने की वजह से आग लगने की घटना हुई होगी. फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में पुलिस और अस्पताल प्रबंधन जुट गया है.
मेकाहारा अस्पताल में लगी आग
मेकाहारा अस्पताल की PRO शुभ्रा सिंह ठाकुर ने बताया, ''इमरजेंसी वार्ड में मंगलवार की दोपहर लगभग 12 से 12:15 बजे के बीच लोगों ने धुआं देखा. इसके बाद इसकी सूचना अस्पताल प्रबंधन के साथ ही पुलिस को दी गई. फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है. आगजनी की घटना कैसे हुई इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है. आशंका यह जताई जा रही है कि AC फटने की वजह से या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी. पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है.''
एसी फटने से आग लगने का शक
इमरजेंसी वार्ड में आगजनी की घटना कैसे और किस तरह से हुई है, यह बात अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है. इसके पहले भी मेकाहारा अस्पताल में सर्जरी के दौरान AC का कंप्रेसर फटने की वजह से आग लगने की घटना हुई थी. उस समय मरीज का ऑपरेशन चल रहा था. घटना के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई थी. काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया था.
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