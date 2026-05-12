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सिरसा नागरिक अस्पताल के पावर हाउस में लगी भीषण आग, बीच में रोकना पड़ा ऑपरेशन, कई को किया गया रद्द

सिरसा नागरिक अस्पताल के पावर हाउस में लगी भीषण आग ( ETV Bharat )