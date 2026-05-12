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सिरसा नागरिक अस्पताल के पावर हाउस में लगी भीषण आग, बीच में रोकना पड़ा ऑपरेशन, कई को किया गया रद्द

सिरसा के नागरिक अस्पताल में आग के कारण बिजली व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई. इस कारण मरीजों को भारी परेशानी हुई.

FIRE AT SIRSA CIVIL HOSPITAL
सिरसा नागरिक अस्पताल के पावर हाउस में लगी भीषण आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 12, 2026 at 4:42 PM IST

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सिरसा: नागरिक अस्पताल सिरसा में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब अस्पताल के पावर हाउस में अचानक आग लग गई. आग इतनी भीषण थी कि पावर हाउस में लगा जनरेटर पूरी तरह जल गया. आग लगने के बाद पूरे अस्पताल की बिजली व्यवस्था ठप हो गई जिससे इमरजेंसी सेवाएं भी प्रभावित हुईं. सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

अस्पताल की इमरजेंसी सेवाओं पर पड़ा असरः आग लगने के बाद नागरिक अस्पताल में चारों तरफ अंधेरा छा गया. बिजली सप्लाई बंद होने से मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. अस्पताल की इमरजेंसी सेवाओं पर भी इसका सीधा असर देखने को मिला. बताया जा रहा है कि बिजली न होने के कारण कुछ ऑपरेशन बीच में ही रोकने पड़े जबकि जच्चा-बच्चा विभाग में भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुईं. अस्पताल प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्था बनाने में जुटा रहा.

सिरसा नागरिक अस्पताल के आग से इलाज ठप (ETV Bharat)

क्या बोले मरीजः अस्पताल में हड्डी का ऑपरेशन करवाने पहुंचे मरीज मलकीत सिंह ने बताया कि "उनका आज ऑपरेशन होना था और उसकी पूरी तैयारी भी कर ली गई थी. लेकिन अचानक बिजली बंद होने के कारण ऑपरेशन नहीं हो पाया. मलकीत सिंह के अनुसार डॉक्टरों ने अब उनका ऑपरेशन शुक्रवार को करने की बात कही है जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है."

आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहींः फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है. वहीं अस्पताल में बिजली व्यवस्था बहाल करने के प्रयास लगातार जारी है ताकि मरीजों को जल्द राहत मिल सके.

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