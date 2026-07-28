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गोरखपुर के परमात्मानंद संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लगी आग, मचा हड़कंप

आग लगने की वजह से काफी नुकसान हुआ है, हालांकि अच्छी बात यह रही की कोई जनहानि नहीं हुई.

GPM Fire breaks out
जीपीएम स्कूल में आग (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 28, 2026 at 2:14 PM IST

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गौरेला पेंड्रा मरवाही: गोरखपुर के परमात्मानंद संस्कृत उच्चतर विद्यालय में मंगलवार देर रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. आग ने विद्यालय के कई कमरों को अपनी चपेट में ले लिया. विद्यालय के फर्नीचर, दस्तावेज और अन्य सामग्री जलकर नष्ट हो गई है. हालांकि राहत की बात यह रही कि छात्रावास में सो रहे 50 से ज्यादा छात्रों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.

कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया

मंगलवार रात करीब 12:30 बजे विद्यालय परिसर से धुआं और आग की लपटें उठती देख स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना नगर पालिका परिषद पेंड्रा के दमकल विभाग को दी. सूचना मिलते ही दमकल की टीम तत्काल मौके पर पहुंची. स्थानीय नागरिकों और पुलिस की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया गया. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. छात्रावास और विद्यालय के अन्य हिस्सों तक आग फैलने से रोक लिया गया.

जीपीएम स्कूल में आग (ETV Bharat Chhattisgarh)

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग की लपटें काफी तेज थीं. धुआं दूर तक दिखाई दे रहा था. आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया था. घटना की सूचना मिलते ही गौरेला पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और सुरक्षा व्यवस्था संभालते हुए राहत और बचाव कार्य में सहयोग किया.

कैस लगी आग?

प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक कुछ बच्चों के खेल-खेल में जलती सामग्री या चिंगारी विद्यालय के ऊपरी हिस्से में रखे सामान तक पहुंच गई, जिससे आग भड़क गई. हालांकि पुलिस और संबंधित विभागों ने स्पष्ट किया है कि आग लगने के वास्तविक कारणों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा. फिलहाल इस संबंध में जांच जारी है.

GPM Fire breaks out
रात करीब 12:30 बजे अचानक दिखी आग की लपटें (ETV Bharat Chhattisgarh)

रात में 12:30 बजे सूचना मिली, जिसके बाद 1 बजे से सुबह 6 बजे तक आग पर काबू पाया गया. 4 कमरों में आग फैल गई थी.शार्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है-सुशील श्रीवास्तव, फायर कर्मी, नगर पालिका पेंड्रा

कितना हुआ नुकसान

प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन कराया जा रहा है. विद्यालय में हुई इस घटना के बाद छात्र, अभिभावक और स्थानीय लोग चिंतित हैं. हालांकि समय रहते दमकल टीम की तत्परता और राहत कार्य के कारण जनहानि नहीं हुई, जिससे सभी ने राहत की सांस ली.

GPM Fire breaks out
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