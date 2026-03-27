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मेगा फूड पार्क के ऑयल फैक्ट्री में आग से हड़कंप, वेल्डिंग के दौरान हादसा

बगौद स्थित मेगा फूड पार्क में धान के भूसे से राइस ब्रांड खाद्य तेल निर्माण का कार्य किया जाता है. गुरुवार देर रात प्लांट के एक हिस्से में मरम्मत और वेल्डिंग का काम चल रहा था. इसी दौरान निकली चिंगारी ने आसपास मौजूद ज्वलनशील सामग्री को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते आग भड़क उठी.

धमतरी : कुरुद थाना क्षेत्र अंतर्गत बगौद स्थित नैविक ऑयल एंड साल्वेंट मेगा फूड पार्क में देर रात आग लगने की घटना से हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि यह हादसा प्लांट परिसर में चल रहे वेल्डिंग कार्य के दौरान हुआ, जहां अचानक चिंगारी भड़कने से आग फैल गई.

धमतरी फूड पार्क में आगजनी (ETV Bharat Chhattisgarh)

आग लगते ही तुरंत कर्मचारी हुए एक्टिव, फायर ब्रिगेड को बुलाया

आग लगते ही वहां काम कर रहे कर्मचारियों और मजदूरों में अफरा-तफरी मच गई. मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तत्काल आग बुझाने का प्रयास किया और घटना की सूचना दमकल विभाग और पुलिस को दी. सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर समय रहते काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

ऑयल एंड साल्वेंट मेगा फूड पार्क में देर रात लगी आग (ETV Bharat Chhattisgarh)

तीन मजूदर मामूली रूप से झुलसे

हादसे में तीन मजदूरों के हाथ और पैर झुलस गए. प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें एहतियातन CHC कुरुद भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई है. आग पर जल्द नियंत्रण होने के कारण प्लांट के अन्य हिस्सों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा.

वेल्डिंग के दौरान फैली आग (ETV Bharat Chhattisgarh)

धमतरी पुलिस कर रही जांच

डीएसपी रागिनी मिश्रा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही कुरुद थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में वेल्डिंग कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों में लापरवाही को आग लगने की संभावित वजह माना जा रहा है. पुलिस और संबंधित विभाग अब सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी जांच कर रहे हैं. घटना में घायल मजदूरों की स्थिति फिलहाल सामान्य है.

आगजनी की घटना में तीन मजदूर झुलसे (ETV Bharat Chhattisgarh)

ऑयल फैक्ट्री से आग फैलने का था खतरा

स्थानीय लोगों के अनुसार, मेगा फूड पार्क में ज्वलनशील सामग्री की मौजूदगी के कारण आग फैलने का खतरा ज्यादा था, लेकिन दमकल विभाग की तत्परता से स्थिति नियंत्रण में आ गई और किसी बड़ी जनहानि से बचाव हो गया. फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है और प्लांट प्रबंधन से भी आवश्यक दस्तावेज एवं जानकारी ली जा रही है.