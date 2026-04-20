नोएडा: फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 4 दमकल गाड़ियां मौके पर मौजूद

नोएडा: फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 4 दमकल गाड़ियां मौके पर मौजूद
नोएडा के औद्योगिक सेक्टर-6 स्थित वायर रोप इंडिया नाम कंपनी के ऊपरी फ्लोर पर लगी भीषण आग,फायर ब्रिगेड की 6 यूनिट्स आग बुझाने में जुटी
Published : April 20, 2026 at 11:38 AM IST
नई दिल्ली/नोएडा : नोएडा के औद्योगिक सेक्टर-6 स्थित कंपनी में आज सोमवार को भीषण आग लग गई, वायर रोप इंडिया नाम कंपनी के ऊपरी फ्लोर पर अचानक भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और धुएं का काला गुबार कई किलोमीटर दूर से देखा जाने लगा.
घटना की सूचना मिलते ही थाना फेस-1 पुलिस और फायर ब्रिगेड की 4 यूनिट्स तत्काल मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू कर किया. आग पहले एक कम्पनी लगी और देखते ही देखते दूसरी कम्पनी में फैलती चली गई. सुबह होने के कारण कम्पनी में कोई नहीं था, जिसके चलते कोई जनहानी नहीं हुई है.फैक्ट्री में लगी आग से हड़कंप मच गया वहींं आसमान में काले धुएं का गुबार छाने लगा, मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी है.
रस्सियां बनाने वाली कंपनी में लगी आग
आग की लपटों घिरी वायर रोप इंडिया के ऊपरी फ्लोर पर आग लगी है, जिसे फायर ब्रिगेड की टीमे बुझाने में जुटी हैं, सेक्टर 6 के E 69 स्थित यह फैक्ट्री भारी सामान उठाने के लिए इस्तेमाल होने वाली लोहे की रस्सियां (Wire Ropes) बनाती है. आज सुबह इसमें अचानक आग लग गई और देखते ही देखते धुएं का गब्बर आसमान में छा गया. चीफ फायर ऑफिसर (CFO) प्रदीप कुमार ने बताया कि फिलहाल हमारी प्राथमिकता आग को चारों तरफ फैलने से रोकने की है, ताकि नुकसान कम से कम हो.
आग लगने के समय कोई भी शख्स कंपनी में नहीं थी मौजूद
राहत की बात यह है कि फैक्ट्री के अंदर कोई भी व्यक्ति फंसा हुआ नहीं है और न ही किसी जनहानि सूचना है." आग पहले ई -69 में लगी फिर फैलते हुए ई - 68 में लग गई. ई - 69 मनदीप सिंह कि कम्पनी है. आग कि स्थिति को देखते हुए 6 गाड़ियों कि मदद ली गई, फिर कही जाकर आग पर काबू पाया गया. आग पहले निचले फ्लोर पर लगी और देखते ही देखते तीसरी मंजिल तक पहुंच गई. आग काफी ऊंचाई पर थी इसलिए फायर कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. राहत कि बात यह है कि कोई जनहानी नहीं हुई है.
चीफ फायर ऑफिसर प्रदीप चौबे ने दी जानकारी
चीफ फायर ऑफिसर प्रदीप चौबे ने बताया कि आग लगने के कारणों और इससे हुए आर्थिक नुकसान का सटीक आकलन जांच के बाद ही हो पाएगा. फिलहाल दमकलकर्मी लपटों पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं. आग नियंत्रण में हैं. शुरूआती जांच में आग लगने का पहला कारण प्रथम दृष्ट्या शार्ट सर्किट से लगना प्रतीत हो रहा है .ऐहतियात के तौर पर मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 और यूनिट्स को मौक़े पर और लगाया गया है
ये भी पढ़ें :